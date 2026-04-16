به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آقایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: همچنین مشارکت با برخی صنایع شهرستان در تامین انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از ۵۷ پروژه تعریف شده برای شهرستان یزد ۴۵ پروز موافقت اصولی کسب کرده‌اند گفت: این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۴ بین ۱۷ تا ۶۰ پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که تا ۶ ماهه اول سال جاری بخش عظیمی از آن‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار یزد از احداث و نوسازی ۴۰ مجتمع آموزشی در شهرستان یزد در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۲۲ پروژه تا ابتدای مهرماه و مابقی پروژه‌ها با حمایت دولت و خیرین تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد از حجم ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن در شهرستان یزد اجرایی می‌شود گفت: در این راستا ۷۰ درصد از واحدهای آپارتمانی واگذار و مابقی تا پایان شهریور ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.