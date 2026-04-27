عرضه بیش از هزار تن مرغ قراردادی در کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرح تولید قراردادی مرغ در استان کرمانشاه، نخستین محموله مرغ پیش‌تولید طی هفته جاری وارد بازار مصرف استان خواهد شد.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اواخر اسفندماه سال گذشته با ۲۷ واحد مرغداری در استان کرمانشاه قرارداد تولید منعقد کرد تا بخشی از نیاز بازار از طریق تولید برنامه‌ریزی‌شده تأمین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در قالب این طرح، نهاده‌های دامی مورد نیاز با اخذ تضامین لازم در اختیار واحدهای مرغداری قرار گرفت و در مقابل، خرید مرغ تولیدی توسط شرکت پشتیبانی امور دام تضمین شده است.

کریمی ادامه داد: اجرای این الگوی تولیدی با هدف ایجاد ثبات در تولید، حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بهتر بازار مرغ در استان دنبال می‌شود و می‌تواند به پایداری عرضه در بازار کمک کند.

وی بیان کرد: در مجموع از زمان آغاز اجرای این طرح در استان از اواخر اسفندماه تاکنون حدود ۶۱۴ هزار قطعه مرغ در ۲۷ واحد مرغداری پرورش یافته که معادل بیش از هزار تن محصول است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از این تولیدات طی هفته جاری و مابقی در هفته‌های آینده وارد بازار مصرف استان خواهد شد.