۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

بخشی: ۴۷ عنوان برنامه همزمان با دهه کرامت در مرکزی اجرا می‌شود

بخشی: ۴۷ عنوان برنامه همزمان با دهه کرامت در مرکزی اجرا می‌شود

اراک- مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی گفت:همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، ۴۷ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در این استان پیش‌بینی شده که هشت برنامه آن در شهر اراک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دهه کرامت هر سال از میلاد حضرت معصومه‌(س) آغاز و تا میلاد امام رضا(ع) ادامه دارد.

وی افزود: این ایام فرصتی برای گسترش کرامت، مهرورزی و خدمت رضوی در میان مردم است و با حضور خادمیاران در استان‌ها جلوه‌ای مردمی و گسترده یافته است.

بخشی با اشاره به شکل‌گیری ساختار جدید کانون‌های خدمت رضوی تصریح کرد: این مجموعه از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با طراحی و ابتکار شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس سابق آستان قدس رضوی، وارد مرحله جدیدی از سازماندهی شد و دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی در استان‌ها مستقر شد.

وی ادامه داد: این اقدام منجر به انسجام بیشتر فعالیت‌های مردمی و داوطلبانه با محوریت نام و فرهنگ امام رضا(ع) شد.

بخشی تاکید کرد: شبکه خادمیاری یک شبکه پویا و اجتماعی است و از سال ۱۳۹۵ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی طی شده است.

مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی افزود: در حال حاضر، ۳ هزار و ۴۴۴ نفر شامل خادمیاران و یاوران رضوی در این استان فعال هستند که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۵۷ نفر خادمیار رضوی و ۵۸۷ نفر یاور رضوی هستند.

وی بیان کرد: یاوران رضوی نیروهای تازه‌ واردی‌ که پس از شش ماه فعالیت ثبت‌شده در سامانه، به‌صورت خودکار به عضویت خادمیاران ارتقا می‌یابند.

بخشی ادامه داد: خادمیاران با توجه به فعالیت ثبت‌شده، امکان انتخاب کشیک حرم را پیدا می‌کنند و هنگام تشرف، لباس خدمت دریافت کرده و به‌عنوان خادم حرم فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مسیر برای بانوان و آقایان یکسان است و در عرصه‌های تخصصی مانند رسانه نیز خادمیاران می‌توانند در حرم ایفا نقش کنند.

۲۵۷ کانون خدمت رضوی در استان مرکزی فعال است

مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی گفت: در استان مرکزی ۲۵۷ کانون خدمت رضوی فعال است که بخشی از آنها کانون‌های تخصصی و بخشی کانون‌های عمومی‌ هستند و کانون‌های محلی نیز در محله‌ها، شهرها و روستاها فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را با محوریت نام امام رضا(ع) سامان می‌دهند.

وی افزود: بیست عنوان کانون تخصصی در حوزه‌هایی مانند سلامت، جامعه پزشکی، خدمات درمانی، تعلیم و تربیت و فرهنگ فعالیت دارند که در این میان، کانون‌های محلی، نیازمندان را شناسایی و به کانون‌های تخصصی معرفی می‌کنند تا خدمات رایگان مانند ویزیت، دارو، درمان و همراهی اجتماعی ارائه شود.

بخشی تاکید کرد: در حوزه تعلیم و تربیت نیز معلمان و فرهنگیان در حمایت تحصیلی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی با بیان اینکه ۴۷ عنوان برنامه دهه کرامت در مرکزی اجرا می‌شود گفت: همزمان با اولین روز دهه کرامت، مراسم «بیرق رضوی» با محوریت آذین‌بندی سطح شهر و نصب پرچم‌های «یا علی بن موسی‌الرضا (ع)» برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه «شادیانه دختیژن» ویژه دختران همراه با گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب نیز در این روز اجرا خواهد شد.

بخشی تصریح کرد: ویژه‌برنامه «امام رضایی» شامل قرائت قرآن کریم، زیارت عاشورا با حضور مردم و خادمیاران، قرائت زیارت امین‌الله و صلوات خاصه با مشارکت دانش‌آموزان در مکان‌های تعیین‌شده در دهه کرامت برگزار می‌شود.

وی از اجرای برنامه «یاد یاران» با حضور جمعی از خادمیاران در مراسم غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدا در طول دهه خبر داد و گفت: برنامه «میثاق با ولایت» نیز با حضور خادمیاران دارای کاور خادمیاری در نماز جمعه اراک انجام خواهد شد.

بخشی ادامه داد: برگزاری برنامه «پلاک ۸» با هدف سرکشی، دلجویی و تکریم خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در قالب گروه‌های خادمیاران اجرا می‌شود.ح

وی با تأکید بر اهمیت مردمی‌بودن برنامه‌ها تاکید کرد: تلاش ما بر این است که برنامه‌های دهه کرامت در استان مرکزی با مشارکت عمومی و با محوریت ترویج فرهنگ رضوی برگزار شود و فضای شهرها به‌ویژه اراک به نورانیت این ایام مزین گردد.

