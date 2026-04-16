به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دهه کرامت هر سال از میلاد حضرت معصومه‌(س) آغاز و تا میلاد امام رضا(ع) ادامه دارد.

وی افزود: این ایام فرصتی برای گسترش کرامت، مهرورزی و خدمت رضوی در میان مردم است و با حضور خادمیاران در استان‌ها جلوه‌ای مردمی و گسترده یافته است.

بخشی با اشاره به شکل‌گیری ساختار جدید کانون‌های خدمت رضوی تصریح کرد: این مجموعه از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با طراحی و ابتکار شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس سابق آستان قدس رضوی، وارد مرحله جدیدی از سازماندهی شد و دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی در استان‌ها مستقر شد.

وی ادامه داد: این اقدام منجر به انسجام بیشتر فعالیت‌های مردمی و داوطلبانه با محوریت نام و فرهنگ امام رضا(ع) شد.

بخشی تاکید کرد: شبکه خادمیاری یک شبکه پویا و اجتماعی است و از سال ۱۳۹۵ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی طی شده است.



مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی افزود: در حال حاضر، ۳ هزار و ۴۴۴ نفر شامل خادمیاران و یاوران رضوی در این استان فعال هستند که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۵۷ نفر خادمیار رضوی و ۵۸۷ نفر یاور رضوی هستند.

وی بیان کرد: یاوران رضوی نیروهای تازه‌ واردی‌ که پس از شش ماه فعالیت ثبت‌شده در سامانه، به‌صورت خودکار به عضویت خادمیاران ارتقا می‌یابند.

بخشی ادامه داد: خادمیاران با توجه به فعالیت ثبت‌شده، امکان انتخاب کشیک حرم را پیدا می‌کنند و هنگام تشرف، لباس خدمت دریافت کرده و به‌عنوان خادم حرم فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مسیر برای بانوان و آقایان یکسان است و در عرصه‌های تخصصی مانند رسانه نیز خادمیاران می‌توانند در حرم ایفا نقش کنند.

۲۵۷ کانون خدمت رضوی در استان مرکزی فعال است

مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی گفت: در استان مرکزی ۲۵۷ کانون خدمت رضوی فعال است که بخشی از آنها کانون‌های تخصصی و بخشی کانون‌های عمومی‌ هستند و کانون‌های محلی نیز در محله‌ها، شهرها و روستاها فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را با محوریت نام امام رضا(ع) سامان می‌دهند.

وی افزود: بیست عنوان کانون تخصصی در حوزه‌هایی مانند سلامت، جامعه پزشکی، خدمات درمانی، تعلیم و تربیت و فرهنگ فعالیت دارند که در این میان، کانون‌های محلی، نیازمندان را شناسایی و به کانون‌های تخصصی معرفی می‌کنند تا خدمات رایگان مانند ویزیت، دارو، درمان و همراهی اجتماعی ارائه شود.

بخشی تاکید کرد: در حوزه تعلیم و تربیت نیز معلمان و فرهنگیان در حمایت تحصیلی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیر کانون های خدمت رضوی استان مرکزی با بیان اینکه ۴۷ عنوان برنامه دهه کرامت در مرکزی اجرا می‌شود گفت: همزمان با اولین روز دهه کرامت، مراسم «بیرق رضوی» با محوریت آذین‌بندی سطح شهر و نصب پرچم‌های «یا علی بن موسی‌الرضا (ع)» برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه «شادیانه دختیژن» ویژه دختران همراه با گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب نیز در این روز اجرا خواهد شد.

بخشی تصریح کرد: ویژه‌برنامه «امام رضایی» شامل قرائت قرآن کریم، زیارت عاشورا با حضور مردم و خادمیاران، قرائت زیارت امین‌الله و صلوات خاصه با مشارکت دانش‌آموزان در مکان‌های تعیین‌شده در دهه کرامت برگزار می‌شود.

وی از اجرای برنامه «یاد یاران» با حضور جمعی از خادمیاران در مراسم غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدا در طول دهه خبر داد و گفت: برنامه «میثاق با ولایت» نیز با حضور خادمیاران دارای کاور خادمیاری در نماز جمعه اراک انجام خواهد شد.

بخشی ادامه داد: برگزاری برنامه «پلاک ۸» با هدف سرکشی، دلجویی و تکریم خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در قالب گروه‌های خادمیاران اجرا می‌شود.ح

وی با تأکید بر اهمیت مردمی‌بودن برنامه‌ها تاکید کرد: تلاش ما بر این است که برنامه‌های دهه کرامت در استان مرکزی با مشارکت عمومی و با محوریت ترویج فرهنگ رضوی برگزار شود و فضای شهرها به‌ویژه اراک به نورانیت این ایام مزین گردد.