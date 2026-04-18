اجرای ۳۸ برنامه دهه کرامت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رجبی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور، اظهار کرد: به دلیل تقارن ایام دهه کرامت با حجم بالای مأموریت‌ها و همچنین شرایط خاص اخیر، فرصت برگزاری مراسم تودیع و معارفه برخی مسئولان فراهم نشد که این موضوع در زمان مناسب جبران خواهد شد.

وی با قدردانی از زحمات فعالان حوزه خادمیاری، افزود: از تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته به‌ویژه در حوزه روابط عمومی و خدمت‌رسانی تقدیر می‌کنیم و امیدواریم در ادامه مسیر نیز شاهد توفیقات بیشتر باشیم.

مدیر دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان کرمانشاه با بیان اینکه برنامه‌های امسال با رویکردی متفاوت طراحی شده‌اند، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص، پویشی با عنوان «قرارگاه مقاومت» از سوی آستان قدس رضوی ابلاغ شده که بر اساس آن، برنامه‌ها علاوه بر حفظ ماهیت فرهنگی و معنوی، با آرایشی متناسب با فضای مقاومتی اجرا خواهند شد.

رجبی ادامه داد: در همین راستا، ۳۸ عنوان برنامه در قالب ۲۲ برنامه ویژه و ۱۶ برنامه عمومی پیش‌بینی شده که در طول دهه کرامت در سطح استان و شهرستان‌ها اجرا می‌شود و تلاش شده تا همه مناطق از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

وی به حضور کاروان «زیر سایه خورشید» اشاره کرد و گفت: این کاروان با اجرای آیین پرچم‌گردانی و حضور در گلزار شهدا، مراکز درمانی، منازل جانبازان، زندان‌ها و مناطق آسیب‌دیده، فضای معنوی خاصی را در استان ایجاد خواهد کرد، هرچند امسال به دلیل محدودیت‌ها تنها یک کاروان در نیمه دوم دهه حضور خواهد داشت.

مدیر دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان کرمانشاه از آغاز برنامه‌ها با پویش درختکاری خبر داد و افزود: این اقدام با مشارکت خادمیاران و برخی دستگاه‌ها و با هدف گرامیداشت یاد شهدا انجام شد و استقبال قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشت.

رجبی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، عنوان کرد: برگزاری جشن‌های محله‌ای در قالبی متفاوت، آیین‌های فرهنگی در مساجد، اجتماع دختران به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س)، و همچنین اجرای برنامه‌های هنری و سرود از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات اجتماعی نیز برنامه‌هایی نظیر تجلیل از معلمان خادمیار، ارائه خدمات مشاوره‌ای، پزشکی و حقوقی در قالب میز خدمت، عیادت از بیماران، سرکشی به خانواده‌های شهدا و جانبازان و همچنین برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

مدیر دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان کرمانشاه به برنامه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: پخت و توزیع غذای نذری در مناطق مختلف، اهدای خون توسط خادمیاران، و همچنین آزادی تعدادی از زندانیان با همکاری نهادهای مربوطه از دیگر اقدامات این ایام است.

رجبی برگزاری برنامه‌های ویژه در حوزه نوجوانان و جوانان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: راهپیمایی‌های نمادین، شب‌های شعر با موضوع مقاومت، و برنامه‌های فرهنگی متنوع برای این قشر طراحی شده تا نقش‌آفرینی آنان تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در روز پایانی دهه کرامت، مراسمی ویژه با محوریت بزرگداشت شهدای مقاومت در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود که همراه با آیین‌های معنوی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و حضور گسترده مردم خواهد بود و این دهه با حال و هوایی معنوی به پایان می‌رسد.