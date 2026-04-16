۱۱ پرونده قضایی در اشترینان منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: در اقدامی ارزشمند کارکنان شعبه یک مجتمع قضایی شورای حل اختلاف بخش اشترینان توانستند در یک روز کاری، ۱۱ پرونده را با تلاش، پیگیری و تعامل سازنده میان طرفین اختلاف، به صلح و سازش ختم کنند.

وی گفت: پرونده‌های مختومه شده شامل موضوعات فروش مال غیر، ممانعت از حق، مطالبه نفقه، مطالبه وجه در مبالغ شش تا ۸۰ میلیون تومان، الزام به انجام تعهد، توهین و اتهام، تخریب و تعدیل نفقه بوده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش که از اهداف اصلی قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی است، صورت‌گرفته و موجبات رضایت طرفین دعاوی را فراهم کرده است.

کاکولوند، بیان داشت: کارکنان این شورا اعلام کردند که این تلاش‌ها را به نیت رضای خداوند متعال و به احترام شهادت شهید ماه رمضان، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) انجام داده‌اند.

وی گفت: گسترش فرهنگ گفت‌وگو، گذشت و سازش از برنامه‌های محوری شورای حل اختلاف بوده و موفقیت شعبه یک بخش اشترینان نمونه‌ای از کارآمدی این مسیر در حل‌وفصل اختلافات اجتماعی است.