به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نرخهای اعلامی امروز سهشنبه ۲۶ فروردین نشان میدهد قیمت فروش حواله دلار آمریکا به ۱۴۰ هزار و ۱۸۲ تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۲۸۷ تومان و قیمت حواله درهم امارات ۳۸ هزار و ۱۷۰ تومان اعلام شده است.
با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله، این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز برای کالاها و خدمات تبدیل شده و تحولات قیمتی در بازار رسمی نیز از طریق تالار حواله رصد میشود. به گفته کارشناسان، ثبات در این مرکز نقش مهمی در مدیریت جریان عرضه و تقاضای ارز دارد.
