  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

به‌روزرسانی نرخ حواله ارز در مرکز مبادله ایران

نرخ‌های امروز مرکز مبادله نشان می‌دهد قیمت حواله دلار، یورو و درهم با تغییراتی همراه شده و این مرکز همچنان مرجع اصلی تأمین ارز است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نرخ‌های اعلامی امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین نشان می‌دهد قیمت فروش حواله دلار آمریکا به ۱۴۰ هزار و ۱۸۲ تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۲۸۷ تومان و قیمت حواله درهم امارات ۳۸ هزار و ۱۷۰ تومان اعلام شده است.

با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در مرکز مبادله، این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز برای کالاها و خدمات تبدیل شده و تحولات قیمتی در بازار رسمی نیز از طریق تالار حواله رصد می‌شود. به گفته کارشناسان، ثبات در این مرکز نقش مهمی در مدیریت جریان عرضه و تقاضای ارز دارد.

کد مطلب 6801849
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها