نوسان قیمت طلا، سکه و حواله ارز در بازار امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۷۷ میلیون تومان و طرح جدید ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در بازار سبزه‌میدان نیز نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ۹۶ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان معامله می‌شود. هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ارزش دارد. علاوه بر این، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۷۴۹ دلار ثبت شده است.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز یکشنبه ۲۳ فروردین، قیمت فروش حواله دلار آمریکا به ۱۴۰ هزار و ۹۲ تومان رسیده است. نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۲۵۸ تومان و قیمت حواله درهم امارات ۳۸ هزار و ۱۴۶ تومان اعلام شده است.

با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در مرکز مبادله، این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز برای کالاها و خدمات تبدیل شده و تغییرات قیمتی در بازار رسمی عمدتاً از مسیر تالار حواله مورد رصد فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.