  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

تلاش ناکام دموکرات‌های سنا برای توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی

تصویب دو طرح دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا برای توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی با مخالفت قاطع جمهوری‌خواهان شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که مجلس سنای آمریکا بامداد امروز پنج شنبه مانع تلاش دموکرات ها برای لغو فروش سلاح به رژیم اسرائیل شد و دو قطعنامه مشترک در این خصوص را رد کرد.

یکی از این دو قطعنامه مربوط به فروش ۱۵۱.۸ میلیون دلاری بمب‌های هزار پوندی و قطعنامه دیگر مربوط به فروش ۲۹۵ میلیون دلاری بولدوزرهای نظامی به رژیم صهیونیستی بود که با وجود حمایت گسترده دموکرات ها شکست خورد.

«باراک راوید» خبرنگار نشریه اکسیوس هم درباره رای‌گیری در سنا درباره عدم ارسال سلاح به اسرائیل نوشت: «افت بی‌سابقه موضع اسرائیل در آمریکا؛ ۴۰ نفر از ۴۷ سناتور دموکرات علیه ارسال بولدوزر به ارتش اسرائیل رای دادند. ۳۶ نفر از ۴۷ سناتور دموکرات علیه ارسال بمب به ارتش اسرائیل رای دادند. هیچ سناتور دموکراتی هم که در حال بررسی ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است، به نفع ارسال سلاح به اسرائیل رای نداد.

رسانه ها همچنین اعلام کردند که تمتم سناتورهای جمهوری‌خواه با این دو قطعنامه مخالفت کردند.

«برنی سندرز» سناتور مستقل آمریکایی که این قطعنامه‌ها را مطرح کرده بود، برای چهارمین بار چنین رای‌گیری‌هایی را به جریان انداخت تا فشار بر همکاران دموکرات و جمهوری‌خواه برای محدودیت فروش تسلیحات به اسرائیل افزایش یابد.

کد مطلب 6802525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

