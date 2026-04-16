به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نخست وزیری پاکستان با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که «شهباز شریف» امروز پنج شنبه و پس از سفر به عربستان سعودی، به قطر رفته است.

سفر نخست وزیر پاکستان به قطر در راستای تلاش‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا صورت می گیرد.

بر اساس گزارش منابع پاکستانی، شهباز شریف قرار است در سومین مقصد از سفرهای منطقه‌ای خود پس از قطر، بنا به دعوت رئیس جمهور ترکیه و برای حضور در مجمع دیپلماسی آنتالیا به این کشور سفر کند.

فرمانده ارتش پاکستان هم پس از سفر روز چهارشنبه به ایران، قرار است روز جمعه به آمریکا سفر کند.