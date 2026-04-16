محور نشست میان مقامات ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا آذ، ترکیه در حال آماده شدن برای میزبانی مذاکراتی به همراه کشورهای پاکستان، عربستان و مصر است.

منابع آگاه به بلومبرگ اعلام کردند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه پایان هفته جاری در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا، نشست چهارجانبه‌ای را با وزرای امور خارجه پاکستان، عربستان و مصر برگزار خواهد کرد.

به گفته مقامات ترکیه، وزرای امور خارجه هر ۳ کشور برای مذاکرات در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا که از روز جمعه هفته جاری آغاز می‌ شود، دعوت شده‌ اند.

هدف از این نشست، تشکیل یک چارچوب امنیتی منطقه‌ ای میان ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر است.