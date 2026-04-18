تاکید دوحه بر گفتگو به منظور ممانعت از شعله ور شدن مجدد جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر امروز شنبه در آنتالیا با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد.
این دیدار در حاشیه پنجمین دوره از مجمع دیپلماتیک آنتالیا انجام شد.
طرفین درباره همکاری قطر و ترکیه و راههای حمایت از آن علاوه بر تحولات اوضاع در منطقه به ویژه آتش بس میان ایران و آمریکا و تلاشهای صورت گرفته برای کاهش تنش در منطقه در راستای تقویت امنیت و ثبات در آن رایزنی کردند.
وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرفها با تلاشهای میانجیگرانه کنونی در راستای فراهم کردن فرصت برای حل ریشهای بحران از طریق روشهای مسالمت آمیز و گفتگو و دستیابی به توافق پایدار که مانع تنش مجدد شود، تاکید کرد.
