جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه قطر درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و تام برندسن وزیر خارجه هلند تلفنی رایزنی و درباره تلاشها برای کاهش تنش در منطقه و تقویت ثبات آن تبادل نظر کردند.
دو طرف همکاری قطر و هلند و راههای حمایت از آن و تقویت آن را بررسی کردند.
وزرای خارجه هلند و قطر درباره تحولات اوضاع در منطقه به ویژه در رابطه با آتش بس میان ایران و امریکا و تلاشها با هدف کاهش تنش در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کردند.
وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرفها با میانجیگری کنونی برای حل ریشهای بحران از طریق روشهای مسالمت آمیز و گفتگو که منجر به توافق پایدار و مانع تنش مجدد شود، تاکید کرد.
