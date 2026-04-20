  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه قطر درباره تحولات منطقه

وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرف‌ها با میانجیگری کنونی برای حل ریشه‌ای بحران از طریق روش‌های مسالمت آمیز و گفتگو که منجر به توافق پایدار و مانع تنش مجدد شود، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و تام برندسن وزیر خارجه هلند تلفنی رایزنی و درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و تقویت ثبات آن تبادل نظر کردند.

دو طرف همکاری قطر و هلند و راه‌‍‌های حمایت از آن و تقویت آن را بررسی کردند.

وزرای خارجه هلند و قطر درباره تحولات اوضاع در منطقه به ویژه در رابطه با آتش بس میان ایران و امریکا و تلاش‌ها با هدف کاهش تنش در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کردند.

وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرف‌ها با میانجیگری کنونی برای حل ریشه‌ای بحران از طریق روش‌های مسالمت آمیز و گفتگو که منجر به توافق پایدار و مانع تنش مجدد شود، تاکید کرد.

کد مطلب 6806118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

