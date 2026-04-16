به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و دبیر اجرایی مراسم ملی روز دختر، پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این برنامه اظهار کرد: مراسم ملی روز دختر همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت، روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه این مراسم برای نخستین‌بار به‌صورت ملی و با محوریت دفتر امور بانوان در قم برگزار می‌شود، افزود: در این آیین «خانم دکتر بهروز آذر» معاون رئیس‌جمهور حضور خواهد داشت و جمعی از میهمانان ویژه نیز در برنامه شرکت می‌کنند.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم ادامه داد: از جمله میهمانان این مراسم، ۳۰۰ نفر از خانواده‌های شهدای دختر و پسر میناب هستند که صبح روز یکشنبه وارد قم می‌شوند و در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این رویداد حضور خواهند داشت.



وی درباره بخش‌های مختلف این مراسم گفت: تجلیل از دختران شاخص ملی در حوزه‌های مختلف، سخنرانی معاون رئیس‌جمهور، خاطره‌گویی آرمیتا رضایی‌نژاد فرزند شهید و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از جمله بخش‌های در نظر گرفته شده برای این آیین است.



حیدری با اشاره به ویژگی این برنامه اظهار کرد: این مراسم با رویکردی ویژه و با حضور بانوان برگزار می‌شود و در بخش‌های اجرایی نیز از مجری و عوامل رسانه‌ای بانوان استفاده خواهد شد.



وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های جانبی برای میهمانان خبر داد و گفت: خانواده‌های شهدای میناب علاوه بر حضور در این مراسم، در برنامه‌ای در مسجد مقدس جمکران شرکت خواهند کرد و سپس برای زیارت حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.



دبیر اجرایی مراسم ملی روز دختر در قم با اشاره به حضور برخی رسانه‌های خارجی برای پوشش این رویداد، بر اهمیت برگزاری این آیین در سطح ملی تأکید کرد.