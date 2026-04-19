بهروز آذر: تجربه زیسته امیر سپهبد شهید موسوی باید روایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، ظهر امروز در دیدار با خانواده امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و مردم ایران و تبریک فرارسیدن روز ارتش گفت: در این روز جای خالی امیر موسوی را بیش از پیش حس میکنیم. ما هر کجا هستیم ذکر خیر ایشان هست.
وی ادامه داد: امیر موسوی علاوه بر عرصه نظامی، در دیگر عرصهها به ویژه در حوزههای فرهنگی و خانوادگی نیز صاحبنظر بودند و من از نظرات ایشان بهره میگرفتم.
معاون رئیسجمهور فقدان شهید موسوی را سخت دانست و ابراز داشت: من میدانم نبود ایشان برای خانواده چقدر سخت و جانکاه است اما امیدوارم خداوند با نور خودش جای خالی ایشان را در قلب شما پر کند.
بهروزآذر نقشآفرینی قدرتمندانه نیروهای مسلح را مرهون پشتوانه خانوادههای آنها دانست و تصریح کرد: اگر حضور شما نبود دل فرماندهان ما آرام نمیگرفت و اگر شما سکان خانواده را محکم در دست نمیگرفتید، آنها با قدرت در میدان نمیتوانستند شگفتی ایجاد کنند. خانوادههای نیروهای مسلح ستون پنهان امنیت کشورند و ما قدردان شما هستیم.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تجربه زیسته امیر موسوی و فرماندهان نیروهای مسلح باید روایت شود، خاطرنشان کرد: شما باید خوبیها و نقشی که امیر موسوی در خانواده داشتند را برای مردم ایران بالاخص دخترانمان روایت کنید تا آنها قدرتمندانه از تمدن هزار سالهمان حفاظت کنند و آن را نسل به نسل انتقال دهند.
وی با ابلاغ سلام رئیسجمهور و هیأت دولت به خانواده شهید موسوی ابراز داشت: ما در این غم شریک شما، همدل و همراهتان هستیم.
همچنین در این دیدار، همسر شهید موسوی با ذکر خاطراتی از ایشان، یاد و خاطره رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح را گرامی داشت و به رئیسجمهور و اعضای دولت سلام رساند.
