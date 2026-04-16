۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

واکنش کرملین به عدم تمدید معافیت‌های تحریمی نفت روسیه توسط آمریکا

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: چندین سال است که با تحریم‌ های غیرقانونی مواجه هستیم و یاد گرفته‌ایم که پیامدهای آن را به حداقل برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: پیش‌ بینی می‌ کردیم که آمریکا ممکن است معافیت های تحریمی علیه نفت روسیه را تمدید نکند.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: چندین سال است که با تحریم‌ های غیرقانونی مواجه هستیم و یاد گرفته‌ ایم که پیامدهای آن را به حداقل برسانیم.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: دیپلمات های ما وضعیت ۱۱ شهروند روسی که در باکو در بازداشت به سر می‌برند را از نزدیک زیر نظر دارند.

این در حالیست که «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌ داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دولت این کشور قصدی برای تمدید دوره معافیت‌ها و کاهش تحریم‌های نفتی علیه روسیه ندارد.

این اظهارات به معنای پایان یافتن دوره‌ای است که طی آن آمریکا تسهیلاتی در خصوص تحریم‌های نفتی روسیه در نظر گرفته بود.

