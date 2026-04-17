به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نادری سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان در بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیا پیش از آغاز این مسابقات اظهار کرد: حدود یک هفته است که برای حضور در ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا به چین آمده ایم و امیدوارم که با یاری خدا و تلاش بچه ها بهترین نتیجه را کسب کنیم و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در بیاوریم.

سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی گفت: پیش از اعزام به سانیا چند مرحله اردو داشتیم و یک هفته ای که در چین اقامت داریم نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم، در حال حاضر کشتی گیران کشورمان به ۷۰ تا ۸۰ درصد آمادگی خود رسیدند اما طبق شناختی که از سایر تیم های حاضر در بازی های آسیایی ساحلی دارم آنان نیز قوی هستند.

وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم تیم بحرین چهار کشتی گیر روس در ترکیب خود دارد و تیم های پاکستان و هند نیز کشتی ساحلی، بنوعی کشتی محلی شان محسوب می شود و در این رشته حرف برای گفتن دارند اما از آنجاییکه هر چهار وزن کشتی گیران کشورمان قهرمان جهان هستند امید داریم که خوشرنگ ترین مدال را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: قدردان کمیته ملی المپیک هستیم چراکه با تلاش بی وقفه و پی گیری های بسیار در شرایط خاص کشور اعزامی متفاوت داشتند و تیم های مختلف کاروان به سانیا اعزام شدند امیدوارم تمامی کاروان شهدای ناو دنا نتیجه مطلوبی کسب کنند تا جوابگوی زحمات کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باشد.

وی در پایان گفت: از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تشکر فراوان دارم که با مدیریت و تلاش های وقفه ایشان تیم های کشتی آزاد، فرنگی و ساحلی بهترین نتایج را در مسابقات کسب می کنند.