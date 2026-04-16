به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان، ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور اظهار کرد: تلاشهای مجموعه بیمه سلامت در سطح ملی و استانی شایسته تقدیر است.
وی افزود: با وجود محدودیتها، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا بودجه بیمه سلامت در سطح قابل قبولی تصویب شود تا از بروز مشکلات جدی در حوزه سلامت جلوگیری شود.
جمالیان با بیان اینکه در شرایط فعلی نگرانیهایی در حوزه سلامت وجود دارد تصریح کرد: افزایش قابل توجه قیمت دارو در هفتههای اخیر، یکی از مهمترین دغدغههاست که لازم است به سرعت تحت پوشش بیمه قرار گیرد؛ هرچند حتی در این صورت نیز سهم پرداختی مردم همچنان بالا خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، باید میزان پرداختی حق بیمه مردم کاهش یابد اما در حال حاضر شاهد افزایش آن تا سطوح نگرانکننده هستیم که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی همچنین به افزایش تعرفه خدمات درمانی اشاره و تاکید کرد: اگرچه اصلاح تعرفهها اقدامی ضروری و بهموقع بود، اما در عمل موجب افزایش هزینههای سرپایی و مراجعات به مطبها شده و فشار بیشتری بر مردم وارد کرده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، تنها راهکار مؤثر، افزایش پوشش بیمهای است تا ضمن حمایت از کادر درمان و جلوگیری از مهاجرت نیروهای تخصصی، رضایتمندی مردم نیز تأمین شود.
جمالیان بیان کرد: در حال حاضر داروخانهها و آزمایشگاههای بخش خصوصی با تأخیر در پرداختها مواجه هستند و این موضوع بر چرخه اقتصادی حوزه دارو و درمان تأثیر منفی گذاشته است که در صورت تداوم، میتواند به تشدید کمبودها منجر شود.
وی گفت: با توجه به طرح درخواست ارائه آمار بهروز از وضعیت پوشش بیمهای در استان، برنامهریزی دقیق در حوزه سلامت نیازمند دادههای شفاف و بهروز است و انتظار میرود این اطلاعات برای تصمیمگیریهای بهتر در اختیار مسئولان قرار گیرد.
