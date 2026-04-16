به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان مرکزی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل شرایط خاص جمعیتی، از جمله استانهایی است که بخش قابل توجهی از جمعیت آن تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
وی افزود: اجرای نظام ارجاع و اصلاح شیوههای پرداخت، راهکار کنترل هزینههای سلامت است.
ناصحی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از بیماران خاص تصریح کرد: صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج با حمایت مجلس شکل گرفته و در حال حاضر با تخصیص اعتبارات قابل توجه، بیش از ۱۳۰ گروه بیماری مزمن از جمله سرطان، دیابت و بیماریهای قلبی را تحت پوشش قرار داده است.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش هزینههای درمان برای بیماران ادامه داد: هدفگذاری ما این است که با اجرای نظام ارجاع، بهویژه برای بیماران صعبالعلاج، پوشش کامل هزینهها فراهم شود تا بیماران در مسیر درمان، پرداختی از جیب نداشته باشند.
ناصحی از برنامههای این سازمان برای تسویه بدهیهای انباشته خبر داد و گفت: با همکاری دولت و مجلس، بخشی از بدهیهای گذشته از طریق منابع پیشبینیشده در حال پیگیری است و تلاش داریم با تأمین منابع، وضعیت پرداختها به مراکز درمانی دولتی و خصوصی را بهبود بخشیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور تاکید کرد: برنامه ریزی لازم انجام شده از ابتدای سال، پرداختها بر اساس تعرفههای جدید و بهصورت منظم انجام شود تا مراکز درمانی بتوانند با اطمینان بیشتری خدمات ارائه دهند.
وی یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت را شیوه پرداخت فعلی عنوان کرد و افزود: نظام پرداخت مبتنی بر خدمات، منجر به افزایش هزینهها شده و نیازمند اصلاح است که در همین راستا، اجرای مدلهای نوین پرداخت مانند روشهای مبتنی بر عملکرد و مدیریت هزینه، در دستور کار قرار دارد و بهصورت پایلوت در برخی مراکز درمانی آغاز خواهد شد.
ناصحی با اشاره به افزایش قیمت دارو بیان کرد: هرگونه تغییر در قیمت دارو باید با هماهنگی بیمهها انجام شود تا فشار اضافی به مردم وارد نشود؛ در این زمینه نیز اصلاح فرآیندها و هماهنگی با دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع افزود: با هدایت صحیح اعتبارات و نظارت مؤثر بر هزینهها، میتوان از اتلاف منابع جلوگیری کرده و خدمات بهتری به مردم ارائه داد.
ناصحی تصریح کرد: با توجه به برخی مشکلات مقطعی در پرداختها، امید است با اجرای برنامههای پیشبینیشده و همکاری دستگاههای مرتبط، روند ارائه خدمات در حوزه سلامت بهبود یافته و دغدغههای موجود کاهش یابد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور با اشاره به افزایش اخیر قیمت برخی داروها، از اصلاح فوری پوشش بیمهای و کاهش سهم پرداختی مردم خبر داد.
وی افزود: برای پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، منابعی از محل بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین بدهیهای انباشته در نظر گرفته شده که مجموع آنها میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات مالی حوزه سلامت را برطرف کند.
ناصحی تصریح کرد: در بودجه سال جاری بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه مصوب شده و علاوه بر آن، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تسویه بدهیهای گذشته پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت دارو به دلیل برخی ناهماهنگیها رخ داد که منجر به افزایش موقت سهم پرداختی مردم شد، اما بلافاصله با ابلاغ شورای عالی بیمه اصلاحات لازم در سامانههای بیمه سلامت اعمال شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور تأکید کرد: در حال حاضر بخش عمدهای از هزینه داروها، تا حدود ۷۰ درصد، تحت پوشش بیمه قرار دارد و با اصلاحات انجامشده، سهم بیمه و یارانه دارو افزایش یافته تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
ناصحی با اشاره به حمایت ویژه از بیماران خاص و صعبالعلاج افزود: برخی داروهای مرتبط با این بیماران تا ۹۰ تا ۹۵ درصد و در مواردی بهطور کامل تحت پوشش بیمه قرار میگیرند تا هزینههای درمانی برای این گروهها به حداقل برسد.
وی بیان کرد: در صورت مشاهده دریافت هزینههای غیرمتعارف از سوی داروخانهها یا اعلام مشکلاتی مانند قطعی سامانه نسخه الکترونیک، مردم میتوانند موضوع را به مراجع نظارتی گزارش دهند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور با تأکید بر پایداری سامانههای نسخهنویسی الکترونیک تصریح کرد: این سامانهها فعال هستند و در موارد محدود قطعی نیز، ارائه خدمات از طریق نسخه کاغذی با لحاظ پوشش بیمهای انجام میشود و نباید هزینه کامل از مردم دریافت شود.
وی گفت: با تداوم اصلاحات و تأمین منابع، روند ارائه خدمات در حوزه دارو و درمان بهبود یافته و دغدغههای مردم کاهش خواهد یافت.
