نجاتی: ۱۸ هزار بیمار خاص زیرچتر حمایتی بیمه سلامت مرکزی قرار دارند

ابوالفضل نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش پوشش بیماران خاص و صعب‌العلاج و حمایت از زوج‌های نابارور، برنامه اولویت‌دار بیمه سلامت استان مرکزی است.

وی افزود: کادر درمان در حوادث و شرایط خاص سال گذشته و جنگ رمضان با تمام توان در میدان حضور داشتند و خدمات درمانی لازم را به مصدومان و بیماران ارائه کردند و بیمه سلامت استان مرکزی نیز از تمام ظرفیت‌ها بهره گیری کردند در این راستا از هیچ حمایتی دریغ نکنند.

مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی درباره راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: پیش از راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، تنها پنج بیماری تحت پوشش قرار داشت اما اکنون این دامنه افزایش یافته است.

وی بیان کرد: بیماری‌های مختلف از جمله انواع سرطان‌ها، بیماری‌های اعصاب و روان، صرع، رتینوپاتی دیابتی و بسیاری از بیماری‌های نادر در این فهرست قرار گرفته‌اند و بیماران پس از ثبت و نشان‌دار شدن می‌توانند خدمات حمایتی دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ بیمار خاص، صعب‌العلاج و نادر که شامل ۱۰۴ نوع بیماری هستند، در این استان نشان‌دار شده‌اند که بیش از ۵۲ درصد آنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به میزان هزینه‌کرد حمایتی بیمه سلامت مرکزی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان از طریق سامانه‌ها برای این بیماران هزینه شد که از این میزان ۵۴ میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت این استان و ۵۱ میلیارد تومان مربوط به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است.

نجاتی گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ که حدود ۴۰ میلیارد تومان بود رشد قابل توجهی داشته که بخشی از آن ناشی از افزایش پوشش خدمات و بخشی نیز ناشی از افزایش هزینه دارو، تجهیزات و خدمات درمانی است.

به گفته وی علاوه بر خدمات سامانه‌ای، بیماران می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک درمانی نیز از حمایت‌ها بهره‌مند شوند و سال گذشته در این بخش ۱۱ میلیارد تومان به یک هزار و ۱۶۷ پرونده پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی تصریح کرد: در این بخش تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هزینه برای هر بیمار قابل بررسی است و بیمه سلامت تا ۹۵ درصد هزینه‌های مورد تأیید را پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه استانی بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: این کارگروه با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، بیمه سلامت، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها تشکیل شده و پرونده‌های حمایتی را بررسی می‌کند.

وی بیان کرد: پنج دهک نخست جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دارند و برای دهک‌های بالاتر نیز بخشی از حق بیمه از طریق یارانه‌های دولتی تأمین می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی در ادامه با اشاره به خدمات درمانی روستایی گفت: در روستاها خدمات از طریق مراکز بهداشتی درمانی و نظام ارجاع ارائه می‌شود و افراد از طریق پزشک خانواده به خدمات تخصصی دسترسی پیدا می‌کنند.

نجاتی همچنین درباره مطالبات مراکز درمانی اظهار کرد: در سال گذشته به دلیل فاصله میان اعتبارات و تعرفه‌ها بخشی از پرداخت‌ها با تأخیر همراه شد اما در بودجه سال جاری برای تسویه بدهی‌های گذشته پیش‌بینی لازم انجام شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پرداخت بخشی از مطالبات مراکز درمانی دولتی و خصوصی آغاز شده و امید می‌رود روند پرداخت‌ها در سال جاری بهبود یابد.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان به صورت رایگان تحت پوشش هستند و استمرار این خدمات نیازمند تأمین به‌ هنگام اعتبارات‌ است که این مهم مورد توجه ویژه قرار دارد.