نوید حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی طی سه روز آینده در نیمه شرقی استان احتمال وقوع وزش باد و گردوخاک و کاهش دید وجود دارد.
به گفته وی، آسمان در سایر مناطق استان نیز صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه هفته آینده (۳۰ فروردین) بهتدریج به دلیل فعالیت سامانه بارشی شرایط ناپایداری جوی در استان افزایش مییابد.
حاجیبابایی با بیان میانگین دما در نیمه شرقی بین ۲ تا چهار درجه کاهش مییابد، گفت: در سایر مناطق استان نیز طی ۲۴ ساعت آینده، دما تغییر محسوسی ندارد.
حاجی بابایی افزود: خمینیشهر با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۲۳ و ۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
