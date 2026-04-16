افزایش ابر و بارش باران در قزوین

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پایداری نسبی جو در سطح منطقه تا روز شنبه هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی این مدت آسمانی صاف و آفتابی حاکم خواهد بود.

وی افزود: برای امروز چهارشنبه نیز به دلیل استقرار زبانه‌های پُرفشار و وزش بادهای شمالی در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه و احتمال بارش‌های بسیار خفیف پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی درباره ناپایداری‌های آینده گفت: از بعدازظهر روز یکشنبه هفته آینده، به‌تدریج با ورود امواج حاصل از یک سامانه بارشی به استان، شاهد افزایش ابر، وزش باد لحظه‌ای شدید، رعد و برق و احتمال تگرگ خواهیم بود. این وضعیت تا شب و روز دوشنبه ادامه دارد.

آخوندی در پایان به وضعیت دمایی اشاره کرد و یادآور شد: بامداد امروز حداقل دمای شهر آوج دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر و دمای شهر قزوین دو درجه بالای صفر ثبت شد.