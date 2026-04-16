به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر، سامانه اختصاصی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه اسکان موقت را راه‌اندازی کرد.

این تسهیلات با هدف تامین محل اسکان موقت برای واحدهای مسکونی تخریبی، تعمیری یا در حال مقاوم‌سازی پرداخت می‌شود.

متقاضیان پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن محل سکونت، می‌توانند جهت تکمیل فرآیند به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

لازم به ذکر است خدمات‌رسانی در کلان‌شهرها (بالای یک میلیون نفر) طبق مصوبه هیئت‌وزیران بر عهده شهرداری‌ها است.