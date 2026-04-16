  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

نحوه ثبت‌نام وام اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده در جنگ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر، سامانه اختصاصی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه اسکان موقت را راه‌اندازی کرد.

این تسهیلات با هدف تامین محل اسکان موقت برای واحدهای مسکونی تخریبی، تعمیری یا در حال مقاوم‌سازی پرداخت می‌شود.

متقاضیان پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن محل سکونت، می‌توانند جهت تکمیل فرآیند به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

لازم به ذکر است خدمات‌رسانی در کلان‌شهرها (بالای یک میلیون نفر) طبق مصوبه هیئت‌وزیران بر عهده شهرداری‌ها است.

کد مطلب 6802658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها