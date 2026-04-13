به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در راستای حمایت از خانوارهای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، سامانه اختصاصی ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه اسکان موقت راهاندازی شد.
در این اطلاعیه آمده است که تسهیلات قرضالحسنه اسکان موقت با هدف تأمین محل اسکان برای خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها دچار تخریب شده یا نیازمند تعمیر و مقاومسازی هستند، پرداخت میشود.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن محل سکونت خود، میتوانند برای تکمیل فرآیند ثبتنام و دریافت این تسهیلات به سامانه مربوطه به نشانی «saman.mrud.ir» مراجعه کنند.
همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران، ارائه خدمات در کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر بر عهده شهرداریها تعیین شده است.
