تسهیلات ۵۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۲۰ ساله برای ساخت مسکن روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ارزیابی حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در جریان جنگ رمضان و واگذاری زمین رایگان در روستاها خبر داد و گفت: بنیاد مسکن در ۲۴ استان کشور مسئولیت بازسازی را بر عهده دارد و در حال حاضر ۱۹۵ شهر و ۱۴۹ روستا، در مجموع ۳۴۴ نقطه شهری و روستایی، تحت پوشش این نهاد قرار گرفتهاند.
شهرداریها متولی بازسازی در ۷ کلانشهر هستند
وی افزود: هفت کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، قم، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و کرمانشاه در حوزه اجرایی بنیاد مسکن قرار ندارند و شهرداریها متولی بازسازی در این شهرها هستند؛ با این حال، بنیاد مسکن بهجز تهران در سایر کلانشهرها در بخش ارزیابی خسارات به شهرداریها کمک میکند.
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به روند ارزیابی واحدهای آسیبدیده بیان کرد: تاکنون ۹۹ هزار و ۸۷۸ واحد مسکونی توسط کارشناسان بنیاد مسکن با همکاری کارشناسان مرکز کارشناسی قوه قضاییه و سازمان نظام مهندسی ارزیابی شده است و این ارزیابیها پس از مستندسازی و تأیید مالک، مبنای آغاز عملیات اجرایی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: پس از مرحله ارزیابی، آواربرداری در دستور کار قرار میگیرد و در مواردی که واحدها نیاز به احداث کامل دارند، این عملیات با استفاده از ماشینآلات بنیاد انجام میشود؛ همچنین واحدهایی که نیازمند تعمیرات جزئی هستند، بدون نیاز به آواربرداری، در همان مرحله تعمیر میشوند.
پایان تعمیر بیش از ۱۸ هزار و ۷۶۶ واحد آسیبدیده
خواجهدلویی با اشاره به پیشرفت عملیات بازسازی گفت: تاکنون عملیات تعمیر ۱۸ هزار و ۷۶۶ واحد به پایان رسیده است. همچنین ۴۴ واحد در قالب تعمیرات نوع یک (مقاومسازی سازه) و ۲۴۱ واحد در قالب تعمیرات نوع دو (نازککاری و تعمیرات داخلی) تکمیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات پیش از تصویب نهایی دولت در حوزه تسهیلات انجام شده است، تصریح کرد: بنیاد مسکن بدون انتظار برای مصوبات، روند بازسازی واحدهای آسیبدیده را آغاز کرده است.
۳۸۰ هزار قطعه زمین آماده واگذاری رایگان در روستاها
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به طرح واگذاری زمین در روستاها، یادآور شد: تاکنون حدود ۳۸۰ هزار قطعه زمین در سامانه «تم» ثبت شده و آماده واگذاری است. متقاضیانی که تاکنون از امکانات دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکردهاند، میتوانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به انتخاب زمین در روستاهای محل سکونت یا حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کنند.
وی تصریح کرد: این زمینها بهصورت رایگان و با قرارداد ۹۹ ساله واگذار میشود و برای ساخت مسکن نیز تسهیلاتی به میزان ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.
خواجهدلویی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط، فرصت مناسبی برای خانهدار شدن متقاضیان در مناطق روستایی فراهم کرده و میتواند به کاهش فشار تقاضا در شهرهای بزرگ منجر شود.
