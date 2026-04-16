گرامیداشت هفتمین روز شهادت سرلشکر مجید خادمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتمین روز گرامی‌داشت شهادت سردار سرلشکر مجید خادمی فرمانده شهید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور پرشور مردم و شخصیت‌های کشوری و لشکری در مسجد خاتم الانبیا تهران برگزار شد.

حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، امین رحیمی وزیر دادگستری، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور، مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی،حسن قشقاوی نماینده مجلس، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، علی فتح الله زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقلال تهران از شخصیت‌های حاضر در این مراسم بودند.