۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

شیرازی: نیروهای مسلح کشور از مردم حاضر در خیابان روحیه گرفتند

یزد - رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: مردم با حضور پررنگ خود در خیابان‌ها نشان دادند که تا پای جان برای انقلاب، ارزش‌ها و جمهوری اسلامی ایستادند و نیروهای مسلح نیز از مردم روحیه گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی ضمن اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و حمایت از کشور و نیروهای مسلح، اظهار کرد: اگر بخواهیم نقش ملت را در این خصوص تبیین کنیم باید بدانیم که دشمن به دنبال این بود که مردم را از نظام جدا کند اما مردم دقیقا در نقطه مقابل دشمن حرکت کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: مردم با حضور پررنگ خود در خیابان‌ها نشان دادند که تا پای جان برای انقلاب، ارزش‌ها و جهموری اسلامی ایستاده اند و حقیقتا نیروهای مسلح کشور نیز از مردم روحیه گرفتند.

وی افزود: اگر می‌بینید نیروهای مسلح با رشادت در میدان حضور دارند و شهادت را با تمام وجود در آغوش می.گیرند به خاطر پشتیبانی مردم از آنها در خیابان‌ها است.

شیرازی در ادامه ضمن اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم، مردم را شناخت و همه هستی خود را برای مردم گذاشت؛ کسی که مردم را بشناسد عظمت پیدا می‌کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: امام شهیدمان نیز نقش مردم را در همه صحنه‌ها بسیار مهم می‌دانستند؛ پس نتیجه می‌گیریم نقش اصلی در نظام اسلامی با مردم و بر عهده آنها است.

وی افزود: اگر دشمن در 47 سال تلاش کرده که به کشور ضربه وارد کند و نتوانسته به اهداف خودش دست یابد به دلیل حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور بوده و در این ایام جنگ نیز مردم با عشق به جمهوری اسلامی و عشق به انسانیت و اسلام با تمام وجود به خیابان‌ها آمدند.

شیرازی خاطرنشان کرد: مسئولان کشور باید بدانند که اگر این مردم نبودند و در میدان حضور نداشتند دشمن می توانست به اهدف خود برسد پس باید قدردان این مردم باشیم.

