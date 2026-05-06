پیام فرمانده کل سپاه به مناسبت اربعین شهادت سردار خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی اربعین شهادت سردار مجید خادمی رئیس مقتدر سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اربعین شهادت سردار پر افتخار و پرهیزکار سرلشکر پاسدار مجید خادمی "رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که در جنایت حمله تروریستی دشمن امریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم، به فیض عظیم شهادت نائل آمد را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت شریف ایران خصوصا مردم استان فارس و خانواده معظم و آحاد پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه و جامعه اطلاعاتی کشور تبریک و تسلیت می‌گویم.

آن سردار عالیقدر از پیشتازان پاسداری شجاعانه و غیر محافظه کارانه از انقلاب و نظام اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در عین گمنامی بود؛ و نقش های ماندگار و درس آموزی برای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه در مواجهه با دشمنان خارجی در سطوح راهبردی به ودیعت نهاده است که اهتمام به آن در تضمین امنیت و آرامش پایدار ایران عزیز راهگشا خواهد بود.

یاد و نام پرفروغ او را گرامی داشته و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید همیشه جاوید وطن، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و برای خاندان معظم خادمی، همکاران و همراهان گرانقدر او در جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه سازمان اطلاعات سپاه و نیز مردم شریف و غیور استان شهید پرور فارس، ثبات قدم در خیمه ولایت و اهتزاز پرچم مقاومت و ایستادگی ضد استکباری و تداوم آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب اسلامی و شهدای والامقام ایران مقتدر را طلب می‌کنم.

لازم به ذکر است این پیام در مراسم اربعین شهادت سردار سرلشکر شهید مجید خادمی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) قرائت شد.