ابراهیم بیانی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم اربعین شهید سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت این دانشمند اطلاعاتی به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معزز شهید و مردم استان فارس به‌ویژه شهرستان فسا، اظهار کرد: توفیق حضور در آیین‌های این شهید بزرگوار، فرصتی برای ادای وظیفه و قدردانی از سال‌ها مجاهدت خالصانه اوست.

وی با بیان اینکه شهید خادمی از بدو ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت در عرصه‌های امنیتی خدمت کرد، افزود: این شهید والامقام بیش از ۴۵ سال از عمر خود را در مسیر صیانت از امنیت کشور سپری کرد؛ از فعالیت در سپاه فسا و شیراز تا حضور در جبهه‌های دفاع مقدس در قرارگاه ۴۹ نبی و سپس ادامه خدمت در تهران.

مدیرکل بنیاد شهید فارس ادامه داد: شهید خادمی در مقاطع مختلف در حوزه‌های حفاظت سپاه و سازمان اطلاعات سپاه ایفای نقش کرد و به دلیل اشراف عمیق در حوزه‌های امنیتی، با انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان مسئول حفاظت در وزارت دفاع منصوب شد.

بیانی با تبیین اهمیت مأموریت‌های حفاظتی و اطلاعاتی گفت: رسالت حوزه حفاظت، جلوگیری از نفوذ دشمن در نیروهای مسلح است و حوزه اطلاعات، ورود به عرصه فعالیت‌های دشمن را دنبال می‌کند که شهید خادمی در هر دو بخش، کارنامه‌ای موفق و اثرگذار از خود بر جای گذاشت.

وی افزود: این شهید در دوران فعالیت خود در سازمان اطلاعات سپاه، در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ضدجاسوسی، اقدامات مؤثری انجام داد و ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد.

مدیرکل بنیاد شهید فارس با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهید تصریح کرد: مردمداری، مردم‌یاری، ولایت‌مداری و ولایت‌باوری از جمله شاخصه‌های برجسته شهید خادمی بود.

بیانی خاطرنشان کرد: با وجود مسئولیت‌های سنگین در سطح ملی، این شهید همواره پیگیر مسائل جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا بود و شخصاً برای حل مشکلات آنان تماس می‌گرفت و پیگیری می‌کرد.

وی اضافه کرد: شهید خادمی در میان مردم حضوری بی‌تکلف داشت و برای رفع مشکلات آنان از جایگاه و اعتبار خود هزینه می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که از تمام ظرفیت و آبروی خود برای گره‌گشایی از مسائل مردم بهره می‌برد.

بیانی در پایان ابراز امیدواری کرد: خداوند متعال خلأ فقدان این فرمانده مؤمن و انقلابی را برای کشور و نیروهای مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جبران کند.