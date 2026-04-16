۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

۱۸۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در تنکابن شناسایی شد

۱۸۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در تنکابن شناسایی شد

تنکابن - مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از شناسایی ۱۸۵ مورد تخلف تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توسط گشت‌های نوروزی در این شهرستان خبر داد.

محمد نجفی در گفت وگو با خبرنگار مهر از شناسایی گسترده تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایام نوروز خبر داد و گفت: گشت‌های امور اراضی به‌صورت مستمر و بدون وقفه در تعطیلات فعال بودند.

نجفی با بیان اینکه صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت‌های اصلی این مدیریت است، اظهار داشت: گشت‌های نوروزی با برنامه‌ریزی منسجم در سطح شهرستان، بر هرگونه فعالیت در اراضی زراعی و باغی نظارت دقیق داشتند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایام تعطیلات نوروز، برخی افراد سودجو اقدام به تخلفاتی نظیر دیوارکشی، پی‌کنی، خاکبرداری، احداث بنا و تفکیک غیرقانونی اراضی می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن تصریح کرد: از آغاز سال ۱۴۰۴ تا پایان سال، ۲۹ مورد و در ایام نوروز و فروردین‌ماه نیز ۱۵۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که در مجموع به ۱۸۵ مورد رسید.

وی ادامه داد: در برخورد با این تخلفات، اقدامات قانونی شامل صدور اخطار، اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی انجام شده و در موارد ضروری نیز با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد قاطع صورت گرفته است.

نجفی با تأکید بر تداوم فعالیت گشت‌های نظارتی خاطرنشان کرد: نظارت بر اراضی کشاورزی محدود به ایام خاص نیست و این گشت‌ها در طول سال فعال بوده و با هرگونه تعرض به اراضی حاصلخیز برخورد قانونی خواهد شد.

