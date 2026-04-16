پویش نهال امید در خوانسار؛ غرس یاد شهدا در مدرسه وحدت

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش نهال امید با هدف ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین شهدای گرانقدر جنگ رمضان، امروز در مدرسه وحدت شهرستان خوانسار برگزار شد. در این مراسم معنوی و فرهنگی که با حضور مسئولان اجرایی و خانواده معظم شهدای جنگ رمضان همراه بود، به نیت گرامیداشت یاد و خاطره هر شهید، یک اصله نهال کاشته شد.

فرماندار خوانسار افزود: این اقدام نمادی از رویش، بالندگی و تداوم راه شهدا است و نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، به‌ویژه در میان نسل جوان و دانش‌آموزان دارد.

وی تأکید کرد: کاشت این نهال‌ها، یادگاری سبز از رشادت‌ها و فداکاری‌های کسانی است که جان خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌ها نثار کردند و وظیفه ماست که این مسیر را ادامه دهیم و یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.