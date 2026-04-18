کاشت نهال به مناسبت سالروز تولد رهبر شهید در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر بعدازظهر شنبه در مراسم کاشت نهال که به مناسبت سالروز تولد رهبر شهید و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه رمضان برگزار شد، گفت:

هدف از این برنامه گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه رمضان و شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نهال‌ها به‌عنوان نمادی از آینده روشن و امید برای کشور عزیزمان کاشته می‌شوند.

وی افزود:در این روز به یاد شهدای ارتش نیز نهال‌هایی در این منطقه کاشته خواهد شد. امیدواریم با این اقدامات، شاهد توسعه و سرسبزی بیشتر کشور عزیزمان باشیم و همواره در کنار مردم، درختان این مرز و بوم را سبز نگه داریم.

خزایی ادامه داد: این مراسم در پارک جنگلی سنگان نوشهر برگزار شد و ضمن یادآوری شهدای جنگ ۱۲ روزه رمضان و شهدای سازمان منابع طبیعی، از شخصیت‌های بزرگ همچون سرهنگ مجید زکریایی، شهید عمرانی، شهید موسوی‌نژاد، شهید منتظری و شهید مقصودی نیز یاد شد.

این برنامه که با مشارکت سپاه شهرستان نوشهر و مسئولین محترم برگزار شد، قرار است در راستای حفاظت از منابع طبیعی و یادآوری فداکاری‌های شهدا ادامه یابد.

در پایان، شرکت‌کنندگان با ادای احترام به شهدای این مرز و بوم، با برگزاری مراسم دعا و صلوات، خواستار حفظ امنیت و سلامت کشور شدند.