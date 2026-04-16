شکاف میان تصویر و واقعیت قدرت آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جهان در آستانه یک پیچ تاریخی قرار گرفته است؛ پیچی که شاید در ظاهر، همچون بسیاری از تحولات پیشین، در قالب یک بحران منطقه‌ای یا یک درگیری نظامی محدود قابل فهم باشد، اما در عمق، نشانه‌های یک جابه‌جایی بزرگ در ساختار قدرت جهانی را در خود نهفته دارد. جنگ چهل‌روزه‌ای که با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، بیش از آنکه صرفا یک تقابل نظامی باشد، به صحنه‌ای برای آزمون واقعی «هژمونی» تبدیل شد؛ آزمونی که نتیجه آن، فراتر از میدان نبرد، در ذهن بازیگران جهانی و در معادلات آینده نظم بین‌الملل ثبت خواهد شد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، نه فقط ایستادگی ایران، بلکه فروپاشی تدریجی تصویری است که آمریکا طی دهه‌ها با دقت و هزینه‌های هنگفت ساخته بود: تصویر قدرتی بلامنازع که می‌تواند با اتکا به برتری نظامی، اراده خود را به دیگران تحمیل کند. این تصویر، اکنون با شکاف‌های جدی مواجه شده است.

فرسایش قدرت سخت؛ از ابزار قاطع تا گزینه‌ای پرهزینه

برای دهه‌ها، قدرت نظامی ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا بوده است. از جنگ‌های خلیج فارس تا افغانستان و عراق، واشنگتن تلاش کرده است این پیام را به جهان منتقل کند که در صورت لزوم، از ابزار نظامی نه‌تنها استفاده می‌کند، بلکه در این مسیر با مانعی جدی نیز مواجه نخواهد شد. اما جنگ اخیر نشان داد که این معادله دیگر به سادگی گذشته عمل نمی‌کند.

ایران در این تقابل، نه با تکیه صرف بر قدرت نظامی کلاسیک، بلکه با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قدرت از عمق راهبردی و توان بازدارندگی گرفته تا انسجام داخلی و تجربه جنگ‌های نامتقارن توانست معادله را تغییر دهد. نتیجه این شد که آمریکا، علی‌رغم برتری‌های تکنولوژیک و نظامی، نتوانست به هدف اصلی خود یعنی تحمیل اراده دست یابد.

در چنین شرایطی، قدرت سخت آمریکا از یک «ابزار قاطع» به یک «گزینه پرهزینه» تبدیل شده است. این تغییر، شاید مهم‌ترین پیامد راهبردی جنگ باشد. وقتی استفاده از نیروی نظامی نه‌تنها تضمین‌کننده پیروزی نیست، بلکه می‌تواند به فرسایش اعتبار و قدرت نیز منجر شود، طبیعتا جایگاه آن در محاسبات سیاست‌گذاران تغییر خواهد کرد.

از این منظر، جنگ اخیر را باید نقطه عطفی در افول کارآمدی قدرت سخت آمریکا دانست؛ نقطه‌ای که نشان داد حتی برتری نظامی نیز در برابر اراده و راهبرد، تضمین‌کننده موفقیت نیست.

بازتعریف بازدارندگی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این جنگ، تغییر در مفهوم بازدارندگی است. تا پیش از این، تهدید نظامی آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به رفتار بسیاری از کشورها داشت. این تهدید، به‌ویژه برای بازیگران منطقه‌ای، به‌عنوان یک عامل محدودکننده عمل می‌کرد و در بسیاری از موارد، مانع از اتخاذ تصمیمات مستقل می‌شد.

اما آنچه در این جنگ رخ داد، این معادله را دگرگون کرد. ایران با ایستادگی در برابر فشارهای نظامی و حفظ توان پاسخ‌گویی، نشان داد که می‌توان در برابر این تهدید ایستاد و حتی آن را بی‌اثر کرد. این تجربه، تنها محدود به یک کشور باقی نخواهد ماند؛ بلکه به‌سرعت در ذهن سایر بازیگران نیز نهادینه می‌شود.

در واقع، بازدارندگی آمریکا زمانی کارآمد بود که «باورپذیر» بود. اکنون این باورپذیری دچار تزلزل شده است. وقتی یک بازیگر منطقه‌ای می‌تواند در برابر فشار نظامی مقاومت کند و هزینه‌های سنگینی را به طرف مقابل تحمیل نماید، دیگر تهدید به اقدام نظامی نمی‌تواند همان اثر سابق را داشته باشد.

این تحول، به‌طور طبیعی به افزایش جسارت بازیگران مستقل منجر خواهد شد. کشورهایی که تا پیش از این، به دلیل ترس از واکنش آمریکا، از برخی اقدامات خودداری می‌کردند، اکنون فضای بیشتری برای مانور خواهند داشت. این یعنی گسترش تدریجی «چندصدایی» در نظام بین‌الملل و کاهش انحصار قدرت.

شتاب‌گیری گذار به نظم پسا-هژمونیک

جهان پیش از این نیز نشانه‌هایی از افول هژمونی آمریکا را تجربه کرده بود. ظهور قدرت‌هایی مانند چین، احیای نقش روسیه و افزایش وزن بازیگران منطقه‌ای، همگی از تغییر در توازن قدرت حکایت داشتند. اما این روند، اغلب تدریجی و گاه مبهم بود.

جنگ اخیر، این روند را شتاب بخشید و آن را از سطح تحلیل‌های نظری به واقعیت‌های ملموس ارتقا داد. اکنون دیگر بحث بر سر «احتمال» افول هژمونی نیست، بلکه بر سر «چگونگی» و «سرعت» این گذار است.

در نظم پسا-هژمونیک، آمریکا همچنان یک قدرت بزرگ باقی خواهد ماند، اما دیگر قادر نخواهد بود به‌تنهایی قواعد بازی را تعیین کند. این کشور ناگزیر خواهد شد به جای دیکته کردن سیاست‌ها، به سمت مذاکره، ائتلاف‌سازی و اقناع حرکت کند. این تغییر نه از سر انتخاب، بلکه از سر ضرورت خواهد بود.

در چنین نظمی، بازیگران منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری ایفا خواهند کرد. قدرت‌های متوسط و حتی کوچک، در صورت برخورداری از راهبرد و انسجام، می‌توانند بر روندهای کلان تأثیرگذار باشند. این همان چیزی است که جنگ اخیر به‌خوبی آن را به نمایش گذاشت.

از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه نیز اهمیت بیشتری خواهند یافت. در غیاب یک قدرت هژمون که بتواند به‌تنهایی نظم را تحمیل کند، نیاز به سازوکارهای جمعی برای مدیریت بحران‌ها افزایش می‌یابد. این می‌تواند به تقویت چندجانبه‌گرایی منجر شود، هرچند که مسیر آن بدون چالش نخواهد بود.

نتیجه

جنگ چهل‌روزه را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک درگیری نظامی تحلیل کرد. این جنگ، نقطه‌ای بود که در آن، «تصویر» قدرت آمریکا با «واقعیت» آن مواجه شد و این مواجهه، به شکافی عمیق انجامید. تصویری که سال‌ها با نمایش قدرت نظامی و روایت‌های رسانه‌ای ساخته شده بود، در برابر یک مقاومت واقعی، دچار فرسایش شد.

این به معنای پایان کامل قدرت آمریکا نیست، بلکه به معنای پایان «سلطه بلامنازع» آن است. تفاوت این دو، بسیار مهم است. آمریکا همچنان بازیگری قدرتمند باقی خواهد ماند، اما دیگر نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اراده دیگران، تصمیم‌گیری کند.

جهان وارد مرحله‌ای شده است که در آن، قدرت توزیع‌شده‌تر، تصمیم‌گیری پیچیده‌تر و معادلات چندلایه‌تر خواهند بود. در چنین جهانی، آنچه تعیین‌کننده است، نه صرفا قدرت نظامی، بلکه ترکیبی از اراده، راهبرد، مشروعیت و توانایی مدیریت بحران‌هاست.

پیام جنگ اخیر روشن است: هژمونی، حتی اگر سال‌ها پایدار به نظر برسد، در برابر واقعیت‌های میدانی و اراده‌های مستقل، می‌تواند به‌سرعت دچار فرسایش شود. آنچه باقی می‌ماند توان واقعی برای سازگاری با یک جهان در حال تغییر است. و شاید مهم‌ترین درس این تحول همین باشد: عصر تحمیل رو به پایان است و عصر تعامل هرچند دشوار و پرهزینه در حال آغاز.