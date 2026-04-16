  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

وانگ یی: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید آغاز می‌شد

وانگ یی: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید آغاز می‌شد

وزیر امور خارجه چین در سخنانی تصریح کرد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید آغاز می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) تأثیر جدی بر امنیت انرژی بین‌ المللی و ناوبری در تنگه هرمز داشته است.

وزیر امور خارجه چین ادامه داد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید آغاز می‌شد. تسهیل بازگشت آمریکا و ایران به مذاکرات با هدف دستیابی به یک راه‌ حل سیاسی برای این درگیری، اولویت اصلی پکن است.

گفتنی است صبح ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دفعه پیش و بی توجه به مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، به خاک ایران تجاوز کردند.

کد مطلب 6802755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ضروری بود که در میان حملات به دشمن ، تاسیسات در خاک آمریکا هم هدف قرار می‌گرفت . باید مردم آمریکا هول و هراس جنگ را داشته باشند تا جلوی دولتمردان خود را بگیرند . رعایت اخلاق خوب است ولی در جنگی وحشیانه که آمریکا اعمال میکند ما نمی‌توانیم بگوییم مشکل ما با دولت آمریکا ست نه مردم آمریکا . به هر حال ترامپ همانطور که پول تسلیحات را به صرف اقتصاد. مردم کشورش میرساند هزینه و خطر جنگ هم باید در مردم آمریکا خس شود تا دست از جنگ افروزی بردارند
    • ناشناس IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ایران باید برای تاثیر گذاری روی جام جهانی فوتبال وانتخاب میان دوره‌ای آمریکا آماده شود.
    • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      پاندا ها اگر زرنگ هستند برای خود نسخه بپیچند .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها