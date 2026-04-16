به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) تأثیر جدی بر امنیت انرژی بین‌ المللی و ناوبری در تنگه هرمز داشته است.

وزیر امور خارجه چین ادامه داد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید آغاز می‌شد. تسهیل بازگشت آمریکا و ایران به مذاکرات با هدف دستیابی به یک راه‌ حل سیاسی برای این درگیری، اولویت اصلی پکن است.

گفتنی است صبح ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دفعه پیش و بی توجه به مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، به خاک ایران تجاوز کردند.