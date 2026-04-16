به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی گفت: اقدامات آمریکا برای اعمال محاصره دریایی تنگه هرمز، غیرقانونی و تفسیر دلخواه از قوانین بین‌المللی توسط واشنگتن است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه سپس تصریح کرد: با توجه به رویکرد مقامات نظامی آمریکا نسبت به قوانین جنگ، نمی توان به عقلانیت آمریکا در درگیری در خلیج فارس امید داشت.

ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: توافق‌ نامه‌ های تسلیحاتی بین آلمان و اوکراین سخاوتمندی مرگباری است. برلین، به حامی اصلی درگیری اوکراین و نظامی‌ سازی این کشور تبدیل شده است.