۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

روسیه: به عقلانیت آمریکا در خلیج فارس نمی‌توان امید داشت

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی تصریح کرد: به عقلانیت آمریکا در خلیج فارس، نمی‌توان امید داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی گفت: اقدامات آمریکا برای اعمال محاصره دریایی تنگه هرمز، غیرقانونی و تفسیر دلخواه از قوانین بین‌المللی توسط واشنگتن است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه سپس تصریح کرد: با توجه به رویکرد مقامات نظامی آمریکا نسبت به قوانین جنگ، نمی توان به عقلانیت آمریکا در درگیری در خلیج فارس امید داشت.

ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: توافق‌ نامه‌ های تسلیحاتی بین آلمان و اوکراین سخاوتمندی مرگباری است. برلین، به حامی اصلی درگیری اوکراین و نظامی‌ سازی این کشور تبدیل شده است.

    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      جهان به خاطر جنایت های آمریکا و اسرائیل در حال نابودی است
    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حمله نیروی دریایی و نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، تجاوز آشکار و نقض حقوق بین‌الملل است ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      آمریکا بیجا کرده. من تعجب میکنم با وجود سلاحهای فراوانی که کشور ضد ناوهای آمریکایی دارد آنها را تهدید نمیکند.
    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      دیگ به دیگ میگه روت سیاه...
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      خوشا به حال روسیه!!@

