اعزام ۳۶۰۰ زائر خراسان رضوی به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ مهدی شجاع اظهار کرد: از مجموع ۳۰ هزار زائر ایرانی که قرار است، به صورت زمینی به عتبات اعزام شوند، ۳۶۰۰ نفر از استان خراسان رضوی خواهند بود.

مدیر سازمان حج و زیارت خراسان رضوی با بیان اینکه سامانه عتبات در حال راه‌اندازی و تکمیل است، افزود: علاقه‌مندانی که پیش از این در سامانه حج من «my.haj.ir» ثبت‌نام کرده بودند و شرایط سنی زیر ۶۵ سال را دارند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به ثبت‌نام در کاروان‌های زمینی اقدام کنند. همچنین داشتن تأییدیه پزشکی و عدم ابتلا به بیماری‌های خاص برای این دسته از زائران لازم است.

وی بیان کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های مجری تورهای زیارتی در سطح مشهد، نسبت به ثبت‌نام در کاروان‌های عتبات اقدام کنند. همچنین تشکیل کاروان‌ها در حال حاضر با جدیت دنبال می‌شود و با توجه به استقبال چشمگیر مردم و شرایط فراهم آمده، فرآیند ثبت‌نام به سرعت در حال انجام است.

شجاع تصریح کرد: این تصمیم که پس از مجوز شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است، گامی مهم در جهت از سرگیری سفرهای زیارتی و پاسخگویی به اشتیاق فراوان مشتاقان زیارت عتبات عالیات تلقی می‌شود. سازمان حج و زیارت خراسان رضوی با توجه به سهمیه اختصاص یافته، تلاش خود را برای تسهیل فرآیند اعزام و خدمت‌رسانی شایسته به زائران به کار گرفته است. انتظار می‌رود با راه‌اندازی کامل سامانه و تکمیل کاروان‌ها، شاهد اعزام پرشور زائران از این استان باشیم.