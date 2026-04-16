آزادی یکی از دانشجویان خاطی دانشگاه شریف با دخالت وزیر علوم، تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، خبر منتشر شده در برخی کانال‌های تلگرامی در ارتباط با آزادی یکی از دانشجویان خاطی دانشگاه صنعتی شریف در وقایع اسفندماه، با ادعاهایی مبنی بر دخالت وزیر علوم و یا ورود نهاد وزارتی، کاملا بی‌اساس و فاقد صحت است.

اساساً هیچ‌گونه اقدام یا پیگیری از سوی وزارت علوم در این خصوص صورت نگرفته و ادعاهای مطرح‌شده صرفاً در چارچوب فضاسازی‌های غیرمستند رسانه‌ای و با مقاصد خاص، قابل ارزیابی است.

بدیهی است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حق شکایت و پیگیری قضاییِ افترا و تهمت های ناروا را برای خود محفوظ می داند.

از همه گروه ها و فعالان سیاسی، تقاضا می گردد در شرایط کنونی کشور عزیزمان و ضرورت حفظ انسجام ملی که مورد تأکید چندباره رهبر انقلاب (دامت برکاته) است، از دامن زدن به شایعات و اخبار جعلی که با اغراض سیاسیِ مشخص منتشر می شود، خودداری کنند.

«وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» (اسراء:۳۶)

ترجمه: و از چیزی که به آن علم نداری [بلکه برگرفته از شنیده ها، ساده نگری ها، خیالات و اوهام است] پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل [که ابزار علم و شناخت واقعی اند] موردِ بازخواست اند.