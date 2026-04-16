۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

تکواندو نوجوانان جهان - تاشکند

کورس قهرمانی پسران ایران با روسیه/ برنامه روز پایانی نمایندگان ایران

پانزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان در حالی عصر جمعه به پایان می رسد که تیم ملی ایران در گروه پسران شانس نخست کسب عنوان قهرمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این دوره از مبارزات اوزان ۵۲- و ۶۳- کیلوگرم دختران، ۵۱- کیلوگرم پسران برگزار می شود که روزان حیدری، آیناز میکائیلی و علی رزمیان از تیم کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.

روزان حیدری در وزن ۵۲- کیلوگرم دور نخست «اسلی کمر» از ترکیه را پیش رو دارد و در صورت برتری به دیدار نماینده بلاروس می رود. در این وزن ۴۸ تکواندوکار پیکار می کنند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم ۳۴ تکواندوکار مبارزه می کنند که آیناز میکائیلی در اولین دیدار باید با «بانزاراخ» از مغولستان می رود و در ادامه برنده مبارزه ترکیه و یونان را پیش رو خواهد داشت.

علی رزمیان در وزن ۵۱- کیلوگرم در میان ۵۰ تکواندوکار حاضر در این وزن، ابتدا با «ولازکوئز» از پرو پیکار می کند و در ادامه برای پیکار با «آچرنان» از مراکش به روی «شیهاپ چانگ» خواهد رفت.

برای تیم ملی ایران تا پایان پنجمین روز، محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر،بنیامین سلطانیان و پارسا هوشیار چهار مدال طلا، پینار لطفی زاده، بهار طهماسبی و هلیا ابراهیمیان سه مدال برنز کسب کرده اند.

در جدول توزیع مدالها در گروه پسران تیم ملی ایران با ۳ طلا صدرنشین است و بخت نخست قهرمانی این دوره از مسابقات است. روسیه با دو طلا و یک نقره در مکان دوم قرار دارد. کره جنوبی با یک طلا، یک نقره و دو برنز، ازبکستان با یک طلا، دو نقره و یک برنز در مکانهای بعدی ایستاده اند.

در گروه دختران نیز چین با دو طلا و یک نقره صدرنشین است. کره جنوبی با دو طلا در جایگاه دو قرار دارد و کرواسی با یک طلا، یک نقره و دو برنز، تیم ملی کشورمان با یک طلا و سه برنز سوم وچهارم هستند.

مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند آغاز شد و عصر فردا جمعه ۲۸ فروردین ماه به پایان خواهد رسید.

