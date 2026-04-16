کورس قهرمانی پسران ایران با روسیه/ برنامه روز پایانی نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این دوره از مبارزات اوزان ۵۲- و ۶۳- کیلوگرم دختران، ۵۱- کیلوگرم پسران برگزار می شود که روزان حیدری، آیناز میکائیلی و علی رزمیان از تیم کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.

روزان حیدری در وزن ۵۲- کیلوگرم دور نخست «اسلی کمر» از ترکیه را پیش رو دارد و در صورت برتری به دیدار نماینده بلاروس می رود. در این وزن ۴۸ تکواندوکار پیکار می کنند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم ۳۴ تکواندوکار مبارزه می کنند که آیناز میکائیلی در اولین دیدار باید با «بانزاراخ» از مغولستان می رود و در ادامه برنده مبارزه ترکیه و یونان را پیش رو خواهد داشت.

علی رزمیان در وزن ۵۱- کیلوگرم در میان ۵۰ تکواندوکار حاضر در این وزن، ابتدا با «ولازکوئز» از پرو پیکار می کند و در ادامه برای پیکار با «آچرنان» از مراکش به روی «شیهاپ چانگ» خواهد رفت.

برای تیم ملی ایران تا پایان پنجمین روز، محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر،بنیامین سلطانیان و پارسا هوشیار چهار مدال طلا، پینار لطفی زاده، بهار طهماسبی و هلیا ابراهیمیان سه مدال برنز کسب کرده اند.

در جدول توزیع مدالها در گروه پسران تیم ملی ایران با ۳ طلا صدرنشین است و بخت نخست قهرمانی این دوره از مسابقات است. روسیه با دو طلا و یک نقره در مکان دوم قرار دارد. کره جنوبی با یک طلا، یک نقره و دو برنز، ازبکستان با یک طلا، دو نقره و یک برنز در مکانهای بعدی ایستاده اند.

در گروه دختران نیز چین با دو طلا و یک نقره صدرنشین است. کره جنوبی با دو طلا در جایگاه دو قرار دارد و کرواسی با یک طلا، یک نقره و دو برنز، تیم ملی کشورمان با یک طلا و سه برنز سوم وچهارم هستند.

مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند آغاز شد و عصر فردا جمعه ۲۸ فروردین ماه به پایان خواهد رسید.