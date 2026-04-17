پایان کار نوجوانان دختر و پسر ایران با کسب ۷ مدال طلا و برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان که در تاشکند جریان دارد، مبارزات اوزان ۵۲- و ۶۳- کیلوگرم دختران، ۵۱- کیلوگرم پسران برگزار شد که روزان حیدری، آیناز میکائیلی و علی رزمیان با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

روزان حیدری در وزن ۵۲- کیلوگرم دور نخست «اسلی کمر» از ترکیه را دو بر صفر از پیش رو برداشت و سپس با پیروزی مقابل نماینده بلاروس راهی دور بعد شد. حیدری در سومین مبارزه مقابل «مختاران» از مالزی و در دو راند متوالی به برتری رسید تا در یک چهارم نهایی مقابل «گارسیا» از اسپانیا باخت و حذف شد.

علی رزمیان در وزن ۵۱- کیلوگرم ابتدا برابر «ولازکوئز» از پرو دو بر صفر پیروز ش و در ادامه برابر «آچرنان» از مراکش با همین نتیجه به برتری رسید. رزمیان در دور بعدی «زایموخانوف» از روسیه را با برتری ۲ بر یک پشت سر گذاشت اما در مرحله یک چهارم نهایی برابر «آدلیت شری» از قزاقستان در یک مبارزه نزدیک ۲ بر یک باخت و از دور مسابقات حذف شد.

در وزن ۶۳- کیلوگرم آیناز میکائیلی دیگر نماینده ایران در اولین دیدار مقابل «بانزاراخ» از مغولستان پیروز شد و سپس برابر «الیف اوزدیریم» از ترکیه صاحب پیروزی شد. نماینده ایران در سومین مبارزه مقابل «اکتانا جانووا» از ازبکستان در نتیجه را واگذار کرد و دو بر یک از دوررقابت ها کنار رفت.

برای تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر،بنیامین سلطانیان و پارسا هوشیار چهار مدال طلا، پینار لطفی زاده، بهار طهماسبی و هلیا ابراهیمیان سه مدال برنز کسب کرده اند.

مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند امروز به پایان رسید و رده بندی نهایی اعلام خواهد شد.