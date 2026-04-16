به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شب پنجشنبه در اجتماع مردمی و مراسم گرامیداشت قائد شهید امت در حسینیه امیرچقماق یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: از شما مردم استان یزد به‌خاطر ۴۷ شبانه‌روز حضور در خیابان‌ها قدردانی می‌کنم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: ملت ایران به دشمن نشان داد که از جنگ و موشک هیچ ترسی ندارند و پای انقلاب، نظام و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم ایران با حضور در خیابان‌ها اعلام کردند که برای انقلاب تا پای جانشان ایستاده‌اند افزود: دشمنان نمی‌فهمیدند که این ملت بر سر فرمانده خود و ولایت فقیه با کسی معامله نمی‌کند و مردم ایران با شهادت فرزندانشان محکم‌تر می‌شوند.

وی گفت: امروز به سخنان امام شهیدمان باور داریم و تا نابودی قدرت استکباری آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر، پای نظام و جمهوری اسلامی می‌مانیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح، جان خود را کف دست گرفته و در کف میدان هستند و هرگونه تهدیدی را به‌شدت پاسخ می‌دهند.

وی افزود: دشمنان نمی‌توانند مردمی را که در مکتب حضرت سیدالشهدا تربیت شده‌اند شکست دهند و این مردم با هیچ استکباری آشتی نخواهند کرد.

شیرازی گفت: ما سربازان ایران اسلامی تا آخرین قطره خون زیر پرچم امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای ایستاده‌ایم و از انقلاب دفاع می‌کنیم.