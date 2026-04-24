ملت ایران تا محو غده سرطانی اسرائیل و اخراج آمریکا در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی در پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم ساری گفت: به دشمنان این ملت و کشور اعلام می کنیم مکر و نیرنگ شما در ایجاد اختلاف و تفرقه در کشور، هیچ اثری ندارد و ملت ایران تا تمام شدن کار یعنی محو کامل غده سرطانی اسرائیل و اخراج آمریکای جنایتکار از منطقه، در صحنه ایستاده است.

وی افزود: از قوه قضائیه ایران می خواهیم که به کمک جبهه مقاومت و ملت آزادی خواه منطقه، پرونده جنایت رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشکیل شود و محاکمه و اعدام این دو جرثومه فساد را از محاکم بین المللی با جدیت پیگیری نماید.

حجت‌الاسلام شیرازی تصریح کرد: نیروهای مسلح ما آماده و دست به ماشه هستند و کوچکترین خطای محاسباتی دشمن در حمله مجدد به ایران اسلامی، دنیای استکبار را به آتش‌ تبدیل خواهد کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد::عظمت و اقتدار ملت ایران را بشناسید؛ جهالت و حماقت بس است و شروع دوباره جنگ مساوی است با به آتش‌ کشیدن تمام پایگاه‌ها و دارایی‌ها و نابود شدن تمام سربازان آمریکا در منطقه.

وی با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه افزود: ملت ایران تا رسیدن به اهداف خود، از جمله پایان دادن به تهدیدات رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه، ایستادگی خواهد کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارند و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: دشمنان باید عظمت و اقتدار ملت ایران را بشناسند، چرا که هرگونه اقدام نظامی جدید می‌تواند پیامدهای گسترده و غیرقابل جبرانی برای آنان به همراه داشته باشد.

ملت ایران حماسه جهانی خواهد شد

وی با بیان اینکه ملت ایران برای قدرت‌نمایی در برابر استکبار مبعوث شده است، تصریح کرد: این ملت حماسه‌ساز جهانی خواهد شد و طبق اعتراف دشمنان و مؤسسات نظرسنجی دنیای استکبار، آینده را از آن خود خواهد کرد و به‌عنوان ملتی تمدن‌ساز، نظام عدل اسلامی را در جهان شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: مردم محکم ایستاده‌اند تا کار دشمن را تمام کنند و این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که دشمن در برابر ملت ایران عذرخواهی کرده و نسبت به اقدامات خود اظهار پشیمانی کند و مردم در میدان هستند تا زمانی که عاملان شهادت امام خود را تکه تکه کنند.

وی همچنین با اشاره به همراهی ملت‌های منطقه با ایران تاکید کرد: مردم یمن، عراق، لبنان و فلسطین در جبهه مقاومت در کنار ملت ایران قرار دارند و این همراهی نشان‌دهنده گستردگی این جبهه است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با اقتدار در صحنه حضور دارند و از کشور دفاع می‌کنند.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری تجربیات گذشته گفت: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر دشمنان ایستادگی کرده و آنان را ناکام گذاشته است و این مسیر همچنان ادامه دارد، مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر با انسجام و همدلی ایستاده‌اند و این اتحاد، پیروزی را به‌دنبال خواهد داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر آینده این مسیر اظهار داشت: این حضور، این وحدت و این ایمان مردم، باطل را در هم خواهد شکست و زمینه‌ساز پیروزی نهایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که فشار و تهدید نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت ایران نمی‌شود، بلکه انسجام و مقاومت ملی را تقویت خواهد کرد.