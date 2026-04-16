  1. استانها
  2. تهران
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

رزمایش «دختران جان‌فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، از برگزاری رزمایش «دختران جان‌فدای ایران» در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران،ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری رزمایش «دختران جان‌فدای ایران» در پایتخت خبر داد.

وی که پیش از ظهر پنجشنبه (۲۷ فروردین ۱۴۰۵) با اصحاب رسانه سخن می‌گفت، افزود: این رزمایش روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ از میدان امام حسین(ع) به سمت چهارراه ولی‌عصر(عج) با حضور پرشور دختران و بانوان تهرانی برگزار خواهد شد.

محمودی با اشاره به فرا رسیدن ایام مبارک دهه کرامت (از ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تا ولادت امام رضا علیه‌السلام) تصریح کرد: شعار امسال این دهه، «ایرانِ امام رضا(ع)، متحد، مقتدر، پیروز» نامگذاری شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه با تحسین حضور باشکوه زنان و دختران تهرانی در تجمعات اخیر و تقدیر از صلابت بانوان ایران زمین، تأکید کرد: شرکت‌کنندگان در این رزمایش، اقتدار دینی و انقلابی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6802555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بهنام علیزاده IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من درجانفداثبت نام کرده ام میشه بگیداقایان راکی اعزام میکنید

