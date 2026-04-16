به گزارش خبرگزاری مهر، داود مزیدی با اشاره به نتایج بازرسیهای انجامشده از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در مجموع ۱۴۰ دستگاه از تجهیزات بازی در ۲۰ شهربازی استان مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد، ۹۲ دستگاه موفق به دریافت تاییدیههای لازم استاندارد شدند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، ۴۸ دستگاه بازی بهدلیل نداشتن استانداردهای لازم و رعایت نکردن الزامات ایمنی شناسایی شدند که اقدامات لازم برای برخورد قانونی و رفع نواقص آنها در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد گلستان در ادامه با اشاره به دیگر وظایف این ادارهکل گفت: بررسی کمیت نازلهای عرضه سوخت مایع در جایگاهها، یکی از اقدامات مهم در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان است که سالانه در سه نوبت انجام میشود.
مزیدی اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۷۷ نازل جایگاه CNG در استان مورد آزمون کمیت قرار گرفت که این رقم فراتر از برنامه پیشبینیشده (۱۶۵ نازل) بوده و نشاندهنده تحقق ۱۰۷ درصدی برنامه است.
وی ادامه داد: نازلهایی که در این آزمونها مردود شدند، با هماهنگی شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان مجدداً مورد آزمون و تنظیم قرار گرفتند تا دقت و صحت عملکرد آنها تضمین شود.
دبیر شورای استاندارد گلستان از شهروندان خواست در صورت تردید نسبت به صحت عملکرد نازلهای CNG، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد استان گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان بررسی شود.
