سید مهدی حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۲۱ خانه و زمین بازی در خراسان شمالی دارای تاییدیه ایمنی هستند و انتظار میرود نهادهای متولی بهویژه شهرداریها نسبت به دریافت گواهی ایمنی برای پارکها و زمینهای بازی اقدام کنند.
وی افزود: بازرسی تجهیزات بازی و تفریح در مکانهای تفریحی خراسان شمالی در حال انجام است و مشکلات و نواقص در برخی از این مکانها نیز در حال برطرف شدن است.
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی ادامه داد: در حال حاضر تنها شهربازی مرکز استان به علت مشکلات ایمنی از چرخه خدماترسانی خارج شده و تنها شهربازی فعال استان در شهرستان اسفراین فعالیت دارد.
حسینی با اشاره به تشدید نظارتها بر وضعیت ایمنی تجهیزات تفریحی خاطرنشان کرد: مالکان و متولیان موظف شدهاند در اسرع وقت نسبت به اخذ تاییدیه ایمنی اقدام کنند.
وی عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی برای انجام بازرسیها و همچنین محدودیت اعتبارات از مهمترین مشکلات در حوزه نظارت بر ایمنی تجهیزات تفریحی استان است.
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی افزود: شهرداریها و دهیاریها مکلف شدهاند نسبت به استانداردسازی تجهیزات تفریحی و بوستانها اقدام کرده و برنامهریزی لازم را برای ایمنسازی تدریجی این فضاها انجام دهند.
وی گفت: تمامی تجهیزات تفریحی مستقر در شهربازیها و زمینهای بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و بهرهبرداران باید پیش از فعالیت نسبت به دریافت مجوز اقدام کرده و تاییدیه استاندارد را در معرض دید عموم قرار دهند.
