ثبت ۱۰۰ روایت از جنگ ۱۲ روزه در کتاب «وقتی قاب کامل شد»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی، با تأکید بر حضور داوطلبانه و بیادعای هنرمندان در عرصههای ملی، از ثبت ۱۰۰ روایت ارزشمند از جنگ ۱۲ روزه در قالب کتاب «وقتی قاب کامل شد» خبر داد و این آثار را ادامهدهنده مسیر «جنگ رمضان» و نماد هوشیاری هنرمندان در ثبت تاریخ دانست.
وی با اشاره به نقشآفرینی پرشور اهالی فرهنگ و هنر در رویدادهای حساس کشور، اظهار داشت: «هنرمندان ما بدون هیچگونه سفارش یا دستوری، داوطلبانه برای کشور و وطن خود در خط مقدم جبههٔ فرهنگی ایستادهاند. این حضور خودجوش در بزنگاهها، نشانهٔ تعهد واقعی به ارزشهای ملی است.
رئیس حوزه هنری استان زنجان گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، هنرمندان حوزههای مختلف فعالیتهای ارزشمندی از خود به جای گذاشتند. یکی از دستاوردهای ملموس این دوره، ثبت ۱۰۰ روایت دست اول توسط نویسندگان متعهد استان است که در کتابی با عنوان «وقتی قاب کامل شد» گردآوری و منتشر شده است.
کریمی با بیان اینکه این روایتها ادامهدهنده مسیر «جنگ رمضان» محسوب میشوند، خاطرنشان کرد: چنین آثاری نشاندهندهٔ هوشیاری، دقت و مسئولیتپذیری هنرمندان در ثبت تاریخ و وقایع مهم ملی است. آنها ثابت کردهاند که در لحظات سرنوشتساز، در کنار مردم و مدافعان میهن هستند.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان زنجان به فعالیتهای هنرمندان در عرصه تئاتر و سینما اشاره کرد و گفت: تماشای آثار تولیدشده توسط این هنرمندان، اشک شوق را در چشمان بیننده جاری میکند، نه اشک غم را. این اشکها نشانهٔ خوشحالی از وجود هنرمندانی است که با تعهد کامل، برای حفظ و ارتقای فرهنگ این مرز و بوم تلاش میکنند.
کریمی با تجلیل از روحیه انقلابی و جهادی هنرمندان زنجانی، تأکید کرد که حوزه هنری استان آماده حمایت از تمامی آثاری است که در راستای ثبت افتخارات ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی گام برمیدارند.
چهره هنر انقلاب اسلامی زنجان معرفی شد
«رضا نجفلو» بهعنوان چهره هنر انقلاب اسلامی استان زنجان معرفی شد.
آئین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی عصر پنجشنبه در سالن سینما بهمن زنجان با حضور هنرمندان برگزار شد.در این آیین « رضا نجفلو» بهعنوان چهره هنر انقلاب اسلامی استان زنجان در سال ۱۴۰۵ معرفی شد.
رضا نجفلو، نقاش، عکاس، مدرس گرافیک است.
همچنین در این آیین از هنرمندان حوزه فیلم و تئاتر، نویسندگان، هنرمندان رشته تجسمی و فعالان رسانه تجلیل شد.
