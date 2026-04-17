جنگ تحمیلی سوم و حوادث اخیر، ضعف و استیصال آمریکا را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، شب پنجشنبه در موج چهل و هفتم حضور مردم شهرستان بهاباد در میادین، اظهار کرد: حضور ارزشمند مردم در شب‌های اخیر، نشانه‌ای از عنایات ویژه الهی است.

وی گفت: جنگ علیه ملت ایران تحمیل شد و رژیم صهیونیستی با تمام امکانات وارد میدان شد، اما حوادث اخیر تنها ضعف و استیصال آمریکا را نشان می‌دهد.

امام جمعه بهاباد افزود: پایداری ملت ایران در این روزها، عظمت و قدرت خدای متعال را به جهانیان اثبات کرد.

ابراهیمی کرد: شهادت رهبر در این دوران، درکی عمیق از ایثار و غیرت نیروهای مؤمن را به همراه داشت.

وی گفت: کشورهای منطقه نیز قدرت و بزرگی ملت ایران را در این شرایط دشوار تجربه کردند.

ابراهیمی ادامه داد: حضور مردم در این میدان، نشانه‌ای از پیروزی نهایی حق بر باطل و تأیید عظمت این ملت است.