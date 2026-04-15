پایداری مردمی؛ رمز ناکامی دشمنان و پشتوانه اقتدار نظام

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همراهی، استمرار و پای کار بودن مردم در تجمعات شبانه می‌تواند موجب افزایش انسجام و همبستگی ملی شود. حضور آحاد مردم کنار همدیگر و سردادن شعارهای حماسی پیام یکپارچگی و مقاومت جمعی در برابر دشمنان را به نمایش گذاشته می‌شود.

حضور مردمی در بزنگاه‌های تاریخی، یکی از مولفه‌های کلیدی در تداوم و ثبات هر حرکت جمعی یا انقلابی تلقی می‌شود.

نقش حضور مردمی در تثبیت انقلاب

کاظم اکبرزاده، مسئول کانون مداحان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ادامه حضور مردم در تجمعات شبانه کشور و حمایت از نیروهای مدافع کشور تأکید کرد.

مسئول کانون مداحان خراسان رضوی، با اشاره به آنچه نقش مؤثر و گسترده مردم در تجمعات شبانه سراسر کشور بیان کرد: این حضور برای حفاظت از انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان ضروری است.

وی اظهار کرد: مردم عزیزمان نشان داده‌اند که همراهی آن‌ها در کنار رزمندگان سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوافضا، نیروی دریایی، بسیج، اداره اطلاعات و دیگر نهادها، پشتوانه‌ای جدی برای دفاع از کشور است.

اکبرزاده ادامه داد: وظیفه ما مردم این است که حضور در تجمعات خیابانی را که به گفته او هر شب پرشورتر از قبل برگزار می‌شود، ادامه دهیم.

مسئول کانون مداحان خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که این روند به ریشه‌کنی دشمنان منجر شده و موجب رضایت رهبری شود.

حضور مردم رمز ناکامی دشمنان است

حجت‌الاسلام موسوی اسفندیاری، مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور مردمی در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایستادگی مردم و تبعیت از رهبری موجب شده جمهوری اسلامی در برابر فشارها و جنگ‌های مختلف پایدار بماند و همین حضور آگاهانه، نقشه‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی و ضربه به کشور را ناکام گذاشته است.

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت با تأکید بر اهمیت حضور و همراهی مردم با رهبری در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: در تاریخ اسلام همواره یکی از دلایل اصلی ناکامی اهل‌بیت(ع) در تحقق کامل اهداف الهی، نبود یاران پای کار و همراهی‌کننده بوده است. حوادثی مانند صفین و جمل نمونه‌هایی از این مسئله در تاریخ اسلام هستند که نشان می‌دهند همراهی مردم تا چه اندازه در پیشبرد مسیر حق تعیین‌کننده است.

وی افزود: امروز نیز می‌توان نوعی تکرار تاریخی را در قالبی دیگر مشاهده کرد؛ جایی که مردم ایران با حضور در صحنه‌های مختلف پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند. نتیجه این ایستادگی آن بوده که قدرت‌های جهانی ناچار شده‌اند در برابر اراده این ملت سر تعظیم فرود آورند.

موسوی اسفندیاری با اشاره به رویدادهای اخیر در کشور بیان کرد: آنچه در روزهای اخیر در ایران اسلامی رخ داده، از جهات مختلف کم‌نظیر است؛ مردمی که با وجود فشارها و تهدیدها همچنان بر باورها و مسیر خود ایستادگی می‌کنند و راه رهبران شهید خود را ادامه می‌دهند. این روحیه مقاومت و استمرار، مورد توجه و تقدیر رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت در ادامه درباره تأکید بر حضور شبانه مردم در برخی مقاطع گفت: برای فهم این مسئله می‌توان از یک مثال ساده و عرفی استفاده کرد. در فرهنگ عامه گفته می‌شود «کوچه خلوت دزد را وسوسه می‌کند». هنگامی که خیابان‌ها و فضاهای شهری خالی باشد، زمینه برای سوءاستفاده عناصر آشوبگر و کسانی که به دنبال ایجاد ناامنی هستند فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: دشمنان این ملت که در میدان‌های دیگر همچون جنگ نظامی، فشار اقتصادی و تحریم‌ها به نتیجه نرسیده‌اند، تلاش می‌کنند از مسیر ناامنی و اغتشاش به اهداف خود برسند. بنابراین حضور مردم در صحنه، حتی در سطحی ساده مانند حضور در محلات و خیابان‌ها، می‌تواند مانع از شکل‌گیری چنین فضاهایی شود و امنیت اجتماعی را تقویت کند.

موسوی اسفندیاری ادامه داد: گاهی مقاومت با صبر و استقامت تحقق پیدا می‌کند و گاهی نیز با حضور فعال در صحنه. وقتی یک خیابان یا محله خلوت نباشد و مردم در آن حضور داشته باشند، زمینه برای فعالیت افراد خرابکار از بین می‌رود. همین حضور مردمی سبب شده است که دشمنان نتوانند حلقه پایانی نقشه‌های خود برای ضربه زدن به کشور را عملی کنند.

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت درباره مدت زمان چنین حضوری نیز گفت: همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید «استقامت کنید تا به مقصد برسید»، استمرار این حضور نیز تا زمانی است که دشمنان از ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ایجاد ناامنی یا تجزیه کشور ناامید شوند. تشخیص زمان و چگونگی این مسئله نیز بر عهده رهبری است که مسیر را برای جامعه تبیین می‌کنند.

حضور مردم رمز پیروزی و همبستگی ملی است

در ادامه حجت‌الاسلام محمدعلی لطفی‌یزدی، معاونت علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه و دانشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت حضور گسترده مردم در صحنه، حفظ همبستگی ملی و تقویت عزت نفس ملی تأکید و اظهار کرد: این حضور عامل ناکامی دشمنان و تقویت اراده ملی است.

معاونت علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حوادث اخیر کشور اظهار کرد: اتفاقی که در کشور عزیز ما رخ داد و به شهادت مقام معظم رهبری رحمه‌الله علیه و جمعی از هموطنان و فرماندهان نظامی در آغاز این جنگ انجامید، اندوه و غم سنگینی را بر دل ملت ایران وارد کرد. به گفته وی، هرچند رهبر انقلاب به آرزوی خود رسیدند، اما داغ فقدان ایشان برای مردم به سادگی التیام نخواهد یافت.

وی با اشاره به ادامه درگیری‌ها و حوادث روزهای اخیر افزود: در این روزها دشمنان با اقداماتی همچون حمله به مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و مراکز تولیدی مانند کارخانه‌های دارویی و شیر خشک، ماهیت و اهداف خود را بیش از پیش آشکار کرده‌اند. این اقدامات، به گفته او، نشان‌دهنده بی‌رحمی و ضعف دشمن در مواجهه با توان دفاعی کشور است.

لطفی‌یزدی در ادامه با یادآوری توصیه‌های رهبر شهید انقلاب تأکید کرد: همواره تأکید می‌شد که مردم باید در صحنه حضور داشته باشند، شرایط را بشناسند و فریب تبلیغات دشمن را نخورند. به گفته او، حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، اجتماعات و برنامه‌های مختلف در این روزها نشان می‌دهد که ملت ایران این توصیه‌ها را درک کرده و به آن عمل کرده‌اند.

معاونت علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مشاهدات خود از فضای عمومی جامعه گفت: در تجمعات و حضورهای مردمی، نگاه‌ها سرشار از امید و همبستگی است. این حضور تنها محدود به یک قشر خاص نیست و اقشار مختلف جامعه با گرایش‌ها و سبک‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی یکی از مهم‌ترین آثار حضور مردم را ناکام گذاشتن دشمن دانست و تصریح کرد: وقتی دشمن حضور و همبستگی مردم را مشاهده می‌کند، دچار یأس و ناامیدی می‌شود. در مقابل، هرگونه کاهش در این حضور می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

لطفی‌یزدی همچنین اتحاد شکل‌گرفته میان مردم را دستاورد مهم این شرایط توصیف کرد و گفت: امروز افراد با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، حول محور وطن و دفاع از کشور در کنار هم قرار گرفته‌اند. به گفته او، چنین اتحادی اگر در شرایط عادی شکل می‌گرفت، نیازمند هزینه‌ها و برنامه‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی بود، اما اکنون این همبستگی به شکل طبیعی در جامعه پدید آمده است.

معاونت علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم مذهبی، راهپیمایی‌ها و تجمعات گفت: حتی در شب‌های قدر و پس از برنامه‌های طولانی عبادی نیز مردم در صحنه حضور داشته‌اند و این نشان‌دهنده حس مسئولیت عمیق در جامعه است.

به گفته وی، این حضور مردمی نشانه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری ملی است که در روزهای اخیر به جهانیان نیز نشان داده شده است.

لطفی یزدی افزود: ملت ایران با وجود فشارها و حوادث تلخ، همچنان در صحنه حاضر است و این مسئله توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است.

معاونت علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه و دانشگاه در ادامه یکی دیگر از نتایج این تجمعات را تقویت عزت نفس ملی دانست و گفت: حضور گسترده مردم باعث می‌شود ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.

وی تأکید کرد: حضور مردم موجب افزایش روحیه و امید در میان مسئولان و نیروهای نظامی و تصمیم‌گیران کشور می‌شود و آنان را در اداره بهتر میدان یاری می‌کند.

لطفی‌یزدی خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه یک حرکت مقطعی نیست و باید تا زمانی که امنیت و اقتدار کشور به طور کامل تضمین شود ادامه داشته باشد.

معاونت علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: آینده کشور به اراده و حضور مردم گره خورده و این حضور می‌تواند زمینه‌ساز تقویت کشور و آمادگی جامعه برای آینده باشد.