به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فایننشال تایمز به نقل از منابع مسئول گزارش داد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست فرانسه و انگلیس در خصوص ارائه یک طرح بین المللی در قبال تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد.

در این گزارش آمده است، یک مسئول اروپایی معتقد است که برآوردها در خصوص نتیجه بخش بودن این نشست که قرار است امروز برگزار شود ضعیف است.

پیشتر تلگراف گزارش داده بود که ماکرون و استارمر روز جمعه میزبان یک کنفرانس ویدیویی با دعوت از ده‌ها کشور خواهند بود تا در مورد بهترین راه برای نظارت بر منطقه پس از آتش‌بس دائمی بحث کنند.