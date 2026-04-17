۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

ذوق‌زدگی ترامپ از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز

رئیس جمهوری آمریکا از آزادی تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز که پیش از جنگ علیه ایران باز بود ذوق زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به اعلام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آزاد بودن تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران همین الان اعلام کرد که تنگه ایران (تنگه هرمز) کاملاً باز و آماده تردد بدون مانع است. متشکرم!»

وی همچنین در ادعایی اعلام کرد: محاصره دریایی ایران تا زمانی که معاملات ما با آنها صد در صد تکمیل شود، ادامه خواهد یافت.

این ادعا در حالیست که از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکایی‌ها تاکنون، چندین نفتکش و ابرنفکش مرتبط با ایران منطقه دریایی تحت محاصره را ترک کرده اند.

ترامپ در حالی از آزاد بودن تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز ابراز خوشحالی می کند که این تنگه پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باز بود.

رئیس جمهوری آمریکا که تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی و تغییر نظام ایران را غیرقابل مذاکره اعلام کرده بود اکنون مجبور است باز شدن تنگه هرمز را برای خود به عنوان دستاورد معرفی کند!

ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح 10 بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد. دشمن که در نبرد میدانی شکست خورده بود در نهایت تسلیم خواست ایران شد.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح 10 ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.

    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      این بار نباید به آمریکا رحم کرد . به محض کوچکترین تنش نظامی تاسیسات را در خاک آمریکا بزنید . ایران آماده نشان دادن عظمتی باشکوه و مقتدر است . قدرتی که کشور در جنگ چهل روزه نشان داد حتی از عظمت دوران شاه عباس هم باشکوه تر بود . از دوران سلجوقیان که امپراتوری بیژانس را در هم شکستند چنین هیمنه ای نداشتیم . حالا که مردم خود را باور کرده اند و نظامیان ما همه امکانات را فراهم کرده اند حیف است که فقط در مرزها بمانیم و از خود دفاع کنیم . میتوانیم نشان دهیم که در نبردهای شرقی غربی هم تعیین کننده هستیم
      • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استقبال نمی کنیم

