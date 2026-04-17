به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تجمع مردم در باغ فردوس تهران کفت: یکی از زیباییهای این اجتماعات خیابانیها تنوع، تکثر و تفاوتهایی است که میبینیم. ما با همه این تفاوتها ایرانی هستیم. این تفاوتها یک موهبت برای ایران است و باید آن را قدر بدانیم.
وی ادامه داد: نباید به جنگ و مبارزه با تفاوتها و تکثرهای ایران برویم. باید به وحدت در عین کثرت قائل باشیم. هنوز برخی فکر میکنند دشمن بین ایران و جمهوری اسلامی ایران تفکیک قائل است. در صورتی که میبینیم دشمن پُل را هدف قرار داد، مدرسه و دانشگاه را زد، بیمارستان و آمبولانس و اورژانس را تخریب کرد، واقعا اینها متعلق به ایران نیست؟
وزیر علوم افزود: دشمن سفاک میراث کهن ما را تخریب کرد، بسیاری از ساختمانهای میراثیِ ایران را که تاریخ ما هست، تخریب کردند. ایران ریشه در چند هزار سال سابقه دارد و آمریکا بیش از دو سه قرن و رژیم صهیونیستی کمتر از یک قرن قدمت دارد؛ آنها تاریخ و هویت ندارند.
وی ادامه داد: عجیب است که با وقاحت تمام میگویند یک تمدن را میخواهیم نابود کنیم. این در حالیست که هنوز تبلیغات صهیونیستی میگوید هدف جمهوری اسلامی است. اما همه هوشیارتر از آن هستیم که این حرفها را باور کنیم؛ فهمیدهایم که هدفشان ایران است. یک وجب از خاکمان را به کسی نمیدهیم، سابقه ایران هم این مهم را نشان داده است.
