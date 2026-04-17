اسامی محصولات پوستی فاقد مجوز بهداشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از فرآورده‌های مراقبت از پوست عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات مراقبت از پوست صورت

آرایش‌پاک‌کن: Avene

سرم رتینول: The Ordinary

کرم ضدآفتاب: Shiseido, Isdin, Estelin, Disaar, Pierre (Gel), Romantic Queen (Stick)

کرم مرطوب‌کننده: 3W Clinic, Pastil (Donkey Milk), Disaar (Glycerin), Neutrogena, Crème 21, Cosrx, Johnson

سرم‌های تخصصی: Pierre (ویتامین C, هیالورونیک اسید, لایه‌بردار), Bioaqua (ترمیم‌کننده سنتلا)

کرم ضدآکنه / ضدچروک: Pierre

کرم روشن‌کننده: Wokali (Fruit)

ماسک‌های صورت

ماسک ورقه‌ای: Siayzu (Golden Caviar)

ماسک‌های Bioaqua: Plant Essence, Vitamin E Honey, Shea, Vitamin K, Kiwi

ماسک‌های Images: Plant Essence, Net Yan Moisturizing

ماسک‌های Sadoer: Blueberries Nourishing, Kiwi Antioxidant

پاک‌کننده‌های صورت

میسلار واتر: Simple, Neutrogena

ژل پاک‌کننده: Neutrogena

پاک‌کننده چشم: Simple

لوسیون پاک‌کننده: Simple

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشد و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.