اسامی محصولات پوستی فاقد مجوز بهداشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از فرآوردههای مراقبت از پوست عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات مراقبت از پوست صورت
آرایشپاککن: Avene
سرم رتینول: The Ordinary
کرم ضدآفتاب: Shiseido, Isdin, Estelin, Disaar, Pierre (Gel), Romantic Queen (Stick)
کرم مرطوبکننده: 3W Clinic, Pastil (Donkey Milk), Disaar (Glycerin), Neutrogena, Crème 21, Cosrx, Johnson
سرمهای تخصصی: Pierre (ویتامین C, هیالورونیک اسید, لایهبردار), Bioaqua (ترمیمکننده سنتلا)
کرم ضدآکنه / ضدچروک: Pierre
کرم روشنکننده: Wokali (Fruit)
ماسکهای صورت
ماسک ورقهای: Siayzu (Golden Caviar)
ماسکهای Bioaqua: Plant Essence, Vitamin E Honey, Shea, Vitamin K, Kiwi
ماسکهای Images: Plant Essence, Net Yan Moisturizing
ماسکهای Sadoer: Blueberries Nourishing, Kiwi Antioxidant
پاککنندههای صورت
میسلار واتر: Simple, Neutrogena
ژل پاککننده: Neutrogena
پاککننده چشم: Simple
لوسیون پاککننده: Simple
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان مخاطرهآمیز باشد و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
